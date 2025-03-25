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Як Києву розмовляти із непрогнозованим Трампом. Експосол України у США дав пораду

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Як Києву розмовляти із непрогнозованим Трампом. Експосол України у США дав пораду
Дональд Трамп залишатиметься президентом США чотири роки, і з ним треба співпрацювати
фото: AP

Олег Шамшур: «Треба йти в народ. Потрібно знову звертатися до американського загалу, зокрема, й до виборців Трампа»

Відносини України та США за президенства Дональда Трампа можуть бути складними та непередбачуваними, проте діалог треба продовжувати таким чином, щоб Штати дослухалися до аргументів української сторони. Колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур у інтерв’ю «Главкому» дав поради, як працювати з нинішньою американською адміністрацією.

«Як би не було важко, яким би високим не був зараз рівень персоналізації зовнішньої політики США, залежної від емоцій, уподобань та примх Дональда Трампа, потрібно продовжувати активний діалог з його адміністрацією, доносити до Трампа та його команди наші аргументи», – наголосив Олег Шамшур. Він радить «чітко і прагматично» визначати сфери спільних інтересів, причому не лише безпекових. Також, на думку ексдипломата, слід спілкуватися і з демократами, і з республіканцями, – адже серед них теж є ті, хто підтримує Україну.

Олег Шамшур не відкидає і можливості працювати з радикальніше налаштованою аудиторією: «Треба йти в народ. Потрібно знову звертатися до американського загалу, зокрема, й до виборців Трампа. Пояснювати їм, що значна частина військової допомоги Україні залишається у США і сприяє створенню робочих місць. Треба іти у ЗМІ та соціальні мережі. Але діяти треба не нахрапом, не нав’язливо, робити слід так, аби наші аргументи «зайшли» американцям».

Дональд Трамп, з його «капризами та уподобаннями» залишатиметься президентом США чотири роки, зазначив Олег Шамшур: «Це реальність, яку ми не можемо змінити». Для мінімізації негативних наслідків він радить посилити співпрацю з європейськими партнерами. Певні зміни є необхідними і для самої України: «Потрібно зробити дуже серйозні речі всередині країни, перевести все життя країни на військові рейки, створити нарешті уряд національної єдності, розвивати більш потужно, більш системно нашу військову промисловість. Все це необхідно для того, аби мати сильну позицію у переговорному процесі, якщо він згодом почнеться».  

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливість зняття санкцій з путінської Росії. Міністр фінансів США Скотт Бессент теж говорив, що послаблення санкцій проти РФ може бути предметом переговорів для завершення війни в Україні.

Проте поки що про зняття санкцій не йдеться – наприкінці лютого президент США Дональд Трамп продовжив на рік низку санкцій проти РФ через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

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Теги: США політика Україна

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