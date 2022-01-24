«Гроші, гроші…» Французька депутатка пояснила, що дратує Париж у поведінці українських політиків

«30 років минуло і час брати вже щось у свої руки»

Українські чиновники виставляють Україну на світовій арені країною третього світу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила депутатка національних зборів Франції Валерія Фор-Мунтян.

На думку державної діячки, українські політики надто часто намагаються перекласти відповідальність за власні помилки та прорахунки на Росію та Путіна. Політикиня вважає, що, попри реальність російської агресії та наявність історичної спадщини СРСР, за 30 років незалежності українцям варто було в решті решт «брати вже щось у свої руки».

«Друга проблема – це протягнута рука. Гроші. Гроші. Гроші... Коли українські чиновники так поводяться, вони мають несерйозний вигляд і виставляють Україну країною третього світу. Нарівні з Малі. Але Малі нам ближче, як колишня колонія!», – наголосила Валерія Фор-Мунтян.

Політикиня додала, що росіяни вкладають багато зусиль у своє лобі у Франції, тож в країні історично сформувалася школа, у межах якої дуже багато пишуть саме у контексті Росії. Це теж не йде на користь репутації України.

«Наступна проблема – з німцями. У нас завжди думають, що німці краще знаються (в українському питанні – «Главком»). В Ангели Меркель дійсно була дуже сильна експертиза і наші чиновники мені це навіть казали: «Так, ми беремо участь у Нормандському форматі, але нехай німці займаються Україною, це – питання Німеччини». Це не має так бути. Тим більше, що президент Макрон завжди мав амбіції стати лідером Європі після Меркель та замінити її у стратегічному плані», – додала Валерія Фон Мунтян.

Раніше повідомлялося, що Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі.

Нагадаємо, віце-президент найбільшого аналітичного центру Центральної Європи GLOBSEC Роланд Фройденштайн в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому ФРН принципово проти постачання зброї Україні.