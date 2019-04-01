Гройсман закликав українців «не розчаруватися у своєму виборі»
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За словами прем’єра, «ми показали, що Україна є демократичною країною»
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що перший тур виборів президента показав «демократичність волевиявлення»
«Завершився перший тур виборів президента України. Ми показали всьому світу, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною. Всі мали можливість прийти та віддати свій голос за покликом серця та розуму», - заявив Гройсман.
Він також зазначив, що висока явка виборців показала, що українці прийшли голосувати «з розумінням того, що побудувати майбутнє можна тільки разом».
Гройсман закликав українців «не розчаруватися у своєму виборі».
Нагадаємо, після опрацювання ЦВК 37% протоколів розрив між Зеленським і Порошенком становив 13,54%.
За даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.