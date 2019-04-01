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    Політика

    Гройсман закликав українців «не розчаруватися у своєму виборі»

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман - Гройсман закликав українців «не розчаруватися у своєму виборі»
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
    Фото: Главком

    За словами прем’єра, «ми показали, що Україна є демократичною країною»

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що перший тур виборів президента показав «демократичність волевиявлення»

    «Завершився перший тур виборів президента України. Ми показали всьому світу, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною. Всі мали можливість прийти та віддати свій голос за покликом серця та розуму», - заявив Гройсман.

    Він також зазначив, що висока явка виборців показала, що українці прийшли голосувати «з розумінням того, що побудувати майбутнє можна тільки разом».

    Гройсман закликав українців «не розчаруватися у своєму виборі».

    Нагадаємо, після опрацювання ЦВК 37% протоколів розрив між Зеленським і Порошенком становив 13,54%.

    За даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

    Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

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