Харківська влада напряму працює з криміналітетом, – Добкін

Михайло Добкін розповів, як на волонтерів, які у Харкові роздавали газету «Время Добкина», було скоєно кілька нападів

Добкін вважає, що у місті відкрито діють напівкримінальні авторитети, яких повністю прикриває міська влада

На сьогоднішній момент є чітка спайка тих людей, які перебувають при владі в місті Харкові, з кримінальним світом.

Про це сказав міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі телеканалу «Перший незалежний», передає RegioNews.

За його словами, сьогодні в місті відкрито діють напівкримінальні авторитети, і вони користуються тим, що міська влада їх повністю прикриває, дає їм свій «дах», захищає їх. При цьому, все це відбувається при невтручанні поліції.

Найгірше що поліція намагається не втручатися, і, бачачи це невтручання, бандити отримують більше впевненості у своїй безкарності і вже відкрито на вулиці пресують людей - звичайних волонтерів, які роздають звичайну газету, яка не несе ніякої загрози. Все це робиться під виглядом боротьби з сепаратизмом. І особливо смішно, коли приходять 16-річні хулігани з розтягнутими на колінах спортивними штанами і починають розповідати російською мовою за українські цінності, що вони патріоти. Хоча вони до патріотичних організацій ніякого відношення не мають», – говорить політик.

Михайло Добкін зазначив, що, незважаючи на відкриті бандитські методи з боку міської влади за участю представників кримінального світу, він прийняв рішення не відповідати силою на силу: «У мене ситуація така, що я прийняв для себе принципове рішення: я силою на силу відповідати не буду. Інакше нічим не буду відрізнятися від них. Я знайду методи, як з ними боротися, вони для мене чіткі і зрозумілі».

Політик також вважає, що харків'яни, які дуже люблять і пишаються своїм містом, змушені спостерігати за тим, як через страх втратити владу, керівництво міста чинить беззаконня.

Такий страх вилетіти із тимчасово займаних крісел, що в хід вже пішли якісь відверто бандитські прийоми... До беззаконня націоналістів звикли, але тут вони бачать свавілля міської влади, яка в Харкові завжди викликала повагу, і харків'яни дуже пишаються своїм містом, харків'яни дуже навіть хваляться ним», – сказав Добкін.

Крім того, політик заявив, що не робить честі державі те, що сьогодні в Харкові разом з криміналітетом керують люди, які незрозуміло як потрапили у високі керівні крісла. І заради знищення, в тому числі і фізичного, своїх опонентів застосують кримінальні методи – аж до ножів і пістолетів.

Михайло Добкін навів приклад, як на волонтерів, які у Харкові роздавали газету «Время Добкина», було скоєно кілька нападів.

Я готовий до цього, я готовий до такої кампанії, я її не боюся, я розумію, що восени влада в Харкові зміниться. Я наведу порядок, я дам оцінку всім протиправним діям, які були вироблені або будуть. І я хочу заспокоїти харків'ян, що такого завжди не буде. Настануть кращі часи», – підсумував політик.

Нагадаємо, на початку квітня у Харкові почали випускати друковане видання «Время Добкина». При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали «Время Добкина» і облили їх зеленкою.

У ніч на 20 квітня з інтервалом в 7 хвилин було спалено два автомобілі співробітників видання «Время Добкина», а також провокатори принесли до під'їзду житлового будинку похоронні вінки, а стіну спотворили написом з погрозами.

У виданні «Время Добкина» впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. А такі злочинні дії розцінюють як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

21 квітня під стінами Харківської міськради співробітники видання провели акцію протесту, а похоронні вінки повернули тимчасовому керівництву Харкова.