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Генштаб відреагував на заяву Бутусова про конфлікт між Зеленським та Залужним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб відреагував на заяву Бутусова про конфлікт між Зеленським та Залужним
Бутусов вважає, що Зеленський спровокував конфлікт у військовому керівництві, не відмітивши заслуги Залужного
фото з відкритих джерел

Генштаб: «Деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти»

Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

«Сили оборони під керівництвом верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів. Єдність і командна робота - запорука нашого успіху», – йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначив, що деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначається на наших спроможностях та консолідації.

«Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння. Багато нами вже зроблено, але попереду ще більше роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги. Ми об’єднані спільною метою – перемогти кровного ворога», – зазначають в ЗСУ.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов вважає, що президент Володимир Зеленський спровокував конфлікт у військовому керівництві, відзначивши звільнення Ізюма разом із генералом Олександром Сирським, не запросивши і не відмітивши заслуги головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше Бутусов публічно скандалив із Зеленським і публічно звинуватив президента в брехні. Зокрема, тоді Бутусов навіть казав, що що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас.

Як відомо, чутки про конфлікт Залужного та Зеленського ширяться вже давно. Їх розпускає російська пропаганда, щоб послабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства. 

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що «працює однією командою» з керівництвом ЗСУ, коментуючи суперечку щодо рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних по території країни. 

Теги: журналіст президент ЗСУ Генштаб Валерій Залужний Володимир Зеленський

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