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Журналіст Бутусов знову «наїхав» на президента Зеленського

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Журналіст Бутусов знову «наїхав» на президента Зеленського
Генерал-полковник Олександр Сирський та Володимир Зеленський під час церемонії підняття прапора України в Ізюмі, 14 вересня
фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент проігнорував заслуги Залужного у прориві на Харківщині? 

Президент Зеленський спровокував конфлікт у військовому керівництві, відзначивши звільнення Ізюма разом із генералом Олександром Сирським, не запросивши і не відмітивши заслуги головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так вважає журналіст Юрій Бутусов.

«Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, який багато разів заявляв про відсутність у нього конфліктів з главкомом ЗСУ Валерієм Залужним, показав, що насправді саме Офіс президента створює штучне протистояння між керівниками армії. 14 вересня Зеленський відвідав Ізюм, щоб привітати українських воїнів зі звільненням міста. Але з собою до Ізюма Зеленський демонстративно не запросив главкома ЗСУ Валерія Залужного, а виключно командувача Балаклійською операцією Олександра Сирського», – каже Бутусов.

На думку журналіста, Сирський дійсно був офіційним командувачем наступальної операції, проявив себе гідно, але блискуча перемога є результатом великих злагоджених дій усієї нашої військової машини протягом тривалого часу.

«Останніми місяцями Офіс президента провокує штучний конфлікт між Залужним та Сирським, протиставляючи цих двох керівників, і в Ізюмі це було продемонстровано. Політичні інтриги демонструють Залужному, що заміна на його місце підготовлена. Важко зрозуміти, навіщо це робити під час напружених бойових дій, адже авторитет Залужного дозволяє впевнено діяти самому президенту, і спиратися на армію. Для військових такі дії Зеленського виглядають образливо,… адже операція була здійснена завдяки діям на всьому фронті усіх наших військ... та директивам Генштабу та главкома Залужного», – написав Бутусов.

На визволення Ізюма варто було б запросити кількох наших командирів, завдяки діям яких наші війська утримали російський наступ на Слов’янськ та Барвінкове, і перетворили російський плацдарм у пастку.

«Було б справедливо запросити до Ізюма Валерія Залужного, Сергія Наєва, Олега Мікаца, Едуарда Москальова, Олександра Тарнавського, Сергія Переця. Президент мав би відмітити і інші з’єднання, які брали участь в балаклійському прориві. Так, президент справедливо відмітив 92,80,25,14 бригади, які створили прорив, але велику роль грали й інші, яких чомусь не відмітив президент. Наприклад, оборона була прорвана у тому числі завдяки танкістам 4-і танкової бригади корпусу резерву, це її танки йшли разом з десантниками. Але неможливо не відмітити й інші наші бригади та частини, хто у вкрай важких умовах пів року обороняв Слов’янськ та Барвінкове від прориву з боку Ізюма, ті наші частини, які атакували з усіх боків ізюмський плацдарм, скували російські війська і дозволили завдати раптовий удар», – каже журналіст.

Бутусов зауважив, що перемога на Харківщині – колективний успіх великої частини нашої армії, і цю перемогу неможливо зробити чиєюсь особистою.

«Спроба поділити перемогу та показати, що хтось один для неї зробив більше інших принижує армію, але найбільше принижує самого президента Зеленського, який показав, що не розуміє обстановку і проявляє неповагу до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого президент мав би відмітити насамперед. Створення Офісом президента штучного конфлікту у військовому керівництві значно ускладнює багато управлінських процесів в армії. Навряд чи варто говорити, що політичний тиск не покращує стан оборони та перешкоджає конструктивним змінам в армії», – дорікнув журналіст. 

Нагадаємо, 14 вересня на центральній площі Ізюма Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття державного прапора України. На ній також були присутні десятки захисників України, які звільняли Харківську область, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, представники Міноборони України та Офісу президента.

Раніше Бутусов публічно скандалив із Зеленським і публічно звинуватив президента в брехні. Зокрема, тоді Бутусов навіть казав, що що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас.

Як відомо, чутки про конфлікт Залужного та Зеленського ширяться вже давно. Їх розпускає російська пропаганда, щоб послабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства. 

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що «працює однією командою» з керівництвом ЗСУ, коментуючи суперечку щодо рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних по території країни. 

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Теги: Володимир Зеленський машини звільнення Валерій Залужний президент журналіст наступ танки війна перемога Слов’янськ

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