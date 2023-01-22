Прем'єр-міністр Японії збирається до України

Кісіда збирається відвідати місця, де відбулися бойові дії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ у середині лютого, щоб оцінити наслідки вторгнення Росії. Про це повідомляє Yomiuri.



Зазначається, що Кісіда збирається відвідати місця, де відбулися бойові дії, а також за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським виступити з засудженням Росії.

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У Yomiuri зазначають, що для Кісіди поїздка до Києва необхідна через те, що 2023 року Японія головує у G7, і такий політичний крок має стати демонстрацією залучення японського уряду на підтримку України.

Проте, за даними видання, японська влада поки що сумнівається в безпеці подібного візиту.

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Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда уже висловився про важливість протистояти російській агресії в Україні, бо якщо Путін досягне успіху, такі події можуть відбутись в інших частинах світу, зокрема, в Азії. «Безпека Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільні», – Фуміо Кішіда.

Нагадаємо, Японія вже виділила Україні понад $1,6 млрд допомоги, і може стати одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни.