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МЗС прокоментував позицію Кремля: Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
МЗС прокоментував позицію Кремля: Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії
МЗС України: Росії доведеться виконувати мирну формулу
фото з відкритих джерел

Публічні маневри росіян про готовність до переговорів – лише димова завіса для підготовки до чергової терористичної атаки по Україні

Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні.

Таку заяву зробив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на критику Кремлем позиції України щодо мирних переговорів.

«ЗМІ: «Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови». Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ», – наголосив представник МЗС.

Ніколенко нагадав, що Україна отримала широку міжнародну підтримку формули миру президента Зеленського.

«Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу», – переконаний речник МЗС.

Щоб пришвидшити цей момент, команда МЗС продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою.

«Україна переможе, а Росія – програє. Про інше не може бути й мови», – підсумував Ніколенко.

Як відомо, російська влада не може прийняти той факт, що Україна не хоче погоджуватися на ультиматуми Путіна. Кремль відреагував на заяву речника Зеленського про умови для ймовірних перемовин. Окупанти звинуватили українців у тому, що вони унеможливили використання дипломатичних методів припинення бойових дій, закріпивши заборону на переговори з Росії у законодавстві. 

У той же час президент Росії Володимир Путін зробив нову цинічну заяву про причини війни. Він звернувся до мешканців РФ із новими виправданнями війни. Диктатор розпочав свою промову в Санкт-Петербурзі із про російські «історичні території» й неонацистів.

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Теги: війна росія тероризм МЗС

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