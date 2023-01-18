МЗС прокоментував позицію Кремля: Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії

Публічні маневри росіян про готовність до переговорів – лише димова завіса для підготовки до чергової терористичної атаки по Україні

Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні.

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Таку заяву зробив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на критику Кремлем позиції України щодо мирних переговорів.

«ЗМІ: «Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови». Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ», – наголосив представник МЗС.

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Ніколенко нагадав, що Україна отримала широку міжнародну підтримку формули миру президента Зеленського.

«Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу», – переконаний речник МЗС.

Щоб пришвидшити цей момент, команда МЗС продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою.

«Україна переможе, а Росія – програє. Про інше не може бути й мови», – підсумував Ніколенко.

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Як відомо, російська влада не може прийняти той факт, що Україна не хоче погоджуватися на ультиматуми Путіна. Кремль відреагував на заяву речника Зеленського про умови для ймовірних перемовин. Окупанти звинуватили українців у тому, що вони унеможливили використання дипломатичних методів припинення бойових дій, закріпивши заборону на переговори з Росії у законодавстві.

У той же час президент Росії Володимир Путін зробив нову цинічну заяву про причини війни. Він звернувся до мешканців РФ із новими виправданнями війни. Диктатор розпочав свою промову в Санкт-Петербурзі із про російські «історичні території» й неонацистів.