Буданову – 38: цікаві факти про головного розвідника України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов є наймолодшим керівником управління за весь час його існування

Сьогодні Кирило Буданов святкує своє 38-річчя. Генерал-майор Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки Міноборони України з 5 серпня 2020 року. Проте інтерес до його постаті з'явився та стрімко виріс вже з початком повномасштабного вторгнення РФ. Саме тоді військовий розвідник та учасник бойових дій на Донбасі показав українцям та західним політикам свою компетентність та професіоналізм.

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Що відомо про дитинство голови ГУР та початок його військового шляху

Народився Буданов Кирило Олексійович 4 січня 1986 року в Києві. Знайти інформацію про дитинство та юні роки розвідника у відкритих джерелах майже неможливо. Так само невідомо, ким є батьки Буданова та чим вони займаються. Єдине, в одному з інтерв'ю військовий розповів, що про роботу розвідником думав ще з дитинства. Згодом остаточно вирішив почати шлях військового.

2007 року закінчив Одеський інститут cухопутних військ і отримав перше військове звання – лейтенант. Після закінчення інституту служив у спецназі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де обіймав різні посади. Вже у 2010 році отримав звання старшого лейтенанта, а в 2013-му – капітана. Саме у цьому званні Кирило Буданов зустрів вторгнення російських військ на територію України в 2014 році.

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Участь в російсько-українській війні та кар'єра в ГУР

Починаючи з 2014 року капітан Буданов, як представник ГУР, брав активну участь у військових операціях проти російських окупантів у східних областях України. Протягом цього періоду отримав кілька поранень. Пізніше Кирило Буданов розповідав журналістам, що поранення були у шийному та спинному відділах. До того ж один з уламків міни досі є у нього під серцем, адже витягти його неможливо, бо це небезпечно для життя.

2016 року Буданов був одним з учасників спецоперації ГУР на території окупованого Криму. Метою було знищення російських військових гелікоптерів у Джанкої (цю техніку, підозрювали в ГУР, окупанти могли використати для захоплення дамби Північнокримського каналу). Під час цієї операції група, яку очолював Кирило Буданов, у бою знищила підрозділ ФСБ «Вимпел».

Ще до того моменту, як Буданов очолив Головне управління розвідки, на нього було здійснено кілька замахів. Так, у квітні 2019 року був підірваний автомобіль Кирила Chevrolet Evanda на вулиці Академіка Вільямса – тоді кілер невдало виконав завдання. Російського диверсанта і його групу, яка мала підірвати українського розвідника, було затримано.

Коли 5 серпня 2020 року президент України представляв нового голову ГУР МО, він відзначив його високий рівень професіоналізму:

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«Це офіцер, який пройшов усі щаблі військової розвідки, чудово знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не «кабінетний теоретик», а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом", – розповів Володимир Зеленський про Кирила Буданова.

Кирило Буданов після свого призначення у серпні 2020 року разом із керівництвом держави у Києві фото: Офіс президента

Велика війна, військові операції та прогнози голови ГУР

Наприкінці 2021 року Кирило Буданов в інтерв'ю американському військовому виданню «Military Times» детально описав заплановану на кінець січня – початок лютого 2022 року масштабну військову операцію РФ проти України.

На посаді начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов брав участь у підготовці низки успішних операцій українських захисників. Скажімо, операцій зі звільнення острова Зміїний та відвоювання захоплених росіянами ще 2014 року в Чорному морі так званих "вишок Бойка".

Однією із найвідоміших операцій ГУР стало захоплення російського військового гелікоптера Мі-8 з території країни-агресора на аеродром в Полтаві у 2023 році. Ця операція тривала понад пів року і завершилася успішним перельотом гвинтокрила окупантів аж із Курська.

3 квітня 2022 року, після звільнення Півночі України, очільник ГУР став генерал-майором, а за півтора року, 7 вересня 2023-го, отримав звання генерал-лейтенанта.

На першому році повномасштабної війни Кирило Буданов дав низку правдивих прогнозів:

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20 квітня 2022 року він говорив, що переламний момент у війні з Росією буде в другій половині серпня. Вже у вересні розпочався успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщину;

28 жовтня Буданов сказав, що українська армія звільнить Херсон до кінця листопада. Розпочався контрнаступ 9 листопада та справді завершився за декілька днів;

Після початку масованих атак по енергоінфраструктурі України глава ГУР констатував, що ворогові не вдасться занурити українців у темряву. Цей прогноз також виявився правдивим.

Кирило Буданов упевнений, що розв'язана Путіним війна обернеться катастрофою для Росії, а Україна вийде на кордони 1991 року.

Відео з Кирилом Будановим

Головне управління розвідки Міністерства оборони України влітку 2023 року оприлюднило відео з очільником відомства. Головного розвідника зафільмували в його робочому кабінеті. Все, що робить Буданов, у тридцяти секундному ролику – це загадково мовчить.

«Далі буде … Плани люблять тишу – Міністерство оборони України», – сказано у відео.

Минулого року Кирило Буданов з тортом оригінально привітав із Днем воєнної розвідки.

На річницю звільнення Херсона голова розвідки записав відео, де привітав жителів міста зі звільненням від російських загарбників.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, відбувся великий обмін військовополоненими. Очільник ГУР розповів деталі цієї події. Також Кирило Буданов розповів, чи триватиме війна у 2025 році.