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Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують
У швейцарському Давосі обговорюватиметься, зокрема, формула миру для України
фото з відкритих джерел

Зеленський назвав однією з найважливіших цілей України на 2024 рік реалізацію формули миру

Мирний план з десяти пунктів – так звану українську формулу миру, з якою виступив президент Володимир Зеленський – підтримують політичні лідери Чеської республіки. Про це заявив 12 січня заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Марйян, повідомляє Радіо Свобода.

«Важливо те, що це є єдиний мирний план, який маємо на столі. Ми його повністю підтримуємо», – сказав Марйян.

Політик також зазначив, що, підтримуючи українську формулу миру, «ми підтримуємо те, щоб викрадені діти, що, зрозуміло, є страшним злочином російської сторони, могли повернутися і не перебували на перевихованні в Росії».

У засіданні політичних лідерів, яке відбудеться 14 січня у швейцарському Давосі, крім формули миру для України, обговорюватимуться питання, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними Росією на теренах України, проблеми обміну воєнними полоненими, питання відновлення територіальної цілісності України.

У засіданні візьмуть участь лідери країн Європейського Союзу, НАТО, а також Індії, Бразилії, Мексики й Аргентини.

Днями президент Володимир Зеленський назвав однією з найважливіших цілей України на 2024 рік реалізацію формули миру, довкола якої вже об’єдналися понад 80 країн світу.

Повідомлялося, що 14 січня у Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української формули миру.

Теги: форум в давосі Чехія Україна війна

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