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Міністр МВС назвав умову мобілізації правоохоронців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр МВС назвав умову мобілізації правоохоронців
Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал
фото з відкритих джерел

У прикордонних регіонах,  де йдуть активні бойові дії, перебуває 35 тис. особового складу поліції

Правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись, якщо вимагатиме ситуація на фронті. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За словами Клименка, сьогодні в поліції служать 98 тис. офіцерів й сержантів, які до початку повномасштабної війни були рівномірно розташовані по усій території країни. З початку війни відбулись тектонічні рухи щодо дислокації.

«На сьогоднішній день, від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах де йдуть активні бойові дії, а це 900 км, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тис. особового складу. Сюди також входить підрозділ «Лють», це 5 тис.», – пояснив Клименко.

До початку війни, як розповів міністр, на 10 тис. населення України було в середньому виділено 23-26 працівників поліції. Сьогодні ж, на деокупованих територіях – більше 100. Режим став набагато жорсткішим, а завдань – більше. Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал.

«Але ми не збільшуємо кількість поліцейських й набори до поліції. Ми розуміємо, що важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватись так в країні, що необхідно буде стати до зброї – ми готові це зробити», – зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що представники правоохоронних органів не готові взяти на себе депутатську ініціативу роздавати повістки самостійно, тобто без участі військових. 

Нагадаємо, сьогодні комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію.

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Теги: мобілізація Ігор Клименко МВС поліція

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