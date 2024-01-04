Міністр МВС назвав умову мобілізації правоохоронців

Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал

У прикордонних регіонах, де йдуть активні бойові дії, перебуває 35 тис. особового складу поліції

Правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись, якщо вимагатиме ситуація на фронті. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Клименка, сьогодні в поліції служать 98 тис. офіцерів й сержантів, які до початку повномасштабної війни були рівномірно розташовані по усій території країни. З початку війни відбулись тектонічні рухи щодо дислокації.

«На сьогоднішній день, від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах де йдуть активні бойові дії, а це 900 км, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тис. особового складу. Сюди також входить підрозділ «Лють», це 5 тис.», – пояснив Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До початку війни, як розповів міністр, на 10 тис. населення України було в середньому виділено 23-26 працівників поліції. Сьогодні ж, на деокупованих територіях – більше 100. Режим став набагато жорсткішим, а завдань – більше. Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал.

«Але ми не збільшуємо кількість поліцейських й набори до поліції. Ми розуміємо, що важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватись так в країні, що необхідно буде стати до зброї – ми готові це зробити», – зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що представники правоохоронних органів не готові взяти на себе депутатську ініціативу роздавати повістки самостійно, тобто без участі військових.

Нагадаємо, сьогодні комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію.