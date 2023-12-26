Центр протидії дезінформації попередив про фейкові повістки в «Дії»

Як зазначили в Центрі протидії дезінформації, поширюючи фейки росіяни намагаються посіяти панічні настрої серед українців

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито у додатку «Дія» почали приходити електронні повістки. Як доказ цьому російські пропагандисти поширюють відповідні «скриншоти». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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«Насправді інформація, яку розганяють рашисти, є фейковою, як і самі скриншоти. Про те, що в «Дії» не буде електронних повісток, нещодавно повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров», – йдеться в повідомленні.

Росіяни ширять фейки про електронні повістки в «Дії» фото: Telegram/Центр протидії дезінформації

У Центрі зазначили, що, поширюючи подібні фейки росіяни намагаються посіяти панічні настрої серед українців, і закликали довіряти лише верифікованим джерелам.

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Нагадаємо, нещодавно Telegram-канали почали поширювати чутки про те, що на платформі держпослуг «Дія» з’являться повістки для військовозобов'язаних. Ці повідомлення прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так», – наголосив очільник Мінцифри.

До слова, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що не проти запровадження в Україні електронних повісток.