Голова консультативної місії ЄС в Україні відреагував на «справу Князєва»

Антті Юхані Хартікайнен: «У мене змішані почуття»

Викриття голови Верховного Суду Всеволода Князєва на великому хабарі показало, що Україна реагує на ці проблеми, застосовує певні заходи та здійснює кроки на випередження. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Консультативної місії Євросоюзу Антті Юхані Хартікайнен.

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«Щодо цієї ситуації в мене змішані почуття. З одного боку, сумно, що в українській дійсності такі випадки відбуваються, але втішно з того приводу, що країна реагує на ці проблеми, застосовує певні заходи та здійснює кроки на випередження. А оптимізму мені надає статус України як кандидата в ЄС – це надало значний поштовх для розвитку сектору правоохоронних органів», – зазначив Хартікайнен.

Хартікайнен додав, що нещодавно президент України Зеленський затвердив комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку. На його думку, таку стратегію було б набагато важче затвердити, якби Україна не мала статусу країни-кандидата в Євросоюз.

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Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження. 26 травня новим головою Верховного Суду став Станіслав Кравченко.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Крім того, Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

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Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Також ВАКС обрав запобіжний захід Князєву – він перебуватиме під вартою до 14 липня або внесе заставу у розмірі 107,36 млн грн.

Пізніше правоохоронці знайшли у схованці Князєва ще $500 тис.