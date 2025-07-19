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Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками
Пожежа в Одесі
фото: соціальні мережі

У місті виникли пожежі

У ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

«Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи! Атака по місту триває! Лишайтеся в безпечних місцях», - написав Труханов.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи були потужними, після них у місті виникли пожежі. 

Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками фото 1

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: пожежа вибух Одеса безпілотник

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