Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Президент повідомив, що погодив оновлення заступників Шмигаля

Міністр оборони Денис Шмигаль незабаром отримає нових заступників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда Міністерства оборони почала дуже активні зміни – є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо», – каже він.

За словами глави України, триває аудит домовленостей з партнерами. «Ми маємо сотні домовленостей, треба всі реалізовувати і всі треба виконати. Ми обговорили разом із міністром оборони України та з командою Офісу питання фінансування нашої оборони, наших воїнів – стійкість ми забезпечуємо», – додав він.

Нагадаємо, після призначення новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками міністра оборони. Кожен із чиновників отримав конкретні завдання. За словами міністра, під час наради йшлося про ключові завдання та виклики відомства. Мова про нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів та посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

Як повідомлялося, колишнього заступника голови Офісу президента, куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка звільнено з посади радника міністра оборони. Також заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що залишає посаду після майже двох років роботи.

До слова, міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду з представниками Міністерства фінансів та керівниками найбільших державних банків для посилення фінансової підтримки оборонного сектору.  Міноборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський кадрові зміни Денис Шмигаль Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що заважає Україні перенести війну на територію ворога
Україна готує атаки вглиб Росії. Що з цим не так?
14 липня, 11:33
Особлива увага в стратегії приділяється зміцненню кордонів та територіальних вод
Велика Британія готується до війни: нова Стратегія нацбезпеки 2025
25 червня, 08:35
Глава Міноборони нагадав, що молоді люди можуть добровільно мобілізуватися до війська за спеціальними умовами
Умєров розповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік
27 червня, 11:12
Зеленський акцентував, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дасть змогу розширити виробництво
Співпраця з Swift Beat. Зеленський розкрив плани по виробництву дронів
3 липня, 15:33
Поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на АЗС
Вибух на АЗС біля Житомира, позбавлення Онуфрія громадянства. Головне за 2 липня
2 липня, 21:12
Зеленський: Це просто жахливий, тупий російський терор
Удар по Добропіллю: Зеленський обіцяє відповісти Росії
16 липня, 20:32
Черногоренко: працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс
Міноборони запустило бета-тест нових відстрочок у «Резерв+»
18 липня, 21:40
Маркарова нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня
Президент відзначив Маркарову держнагородою
21 липня, 13:30
Максим Казбан загинув у ДТП
Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана
Вчора, 09:13

Політика

Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони
Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони
Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України
Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
19K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
8049
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
7279
Двоє прокурорів отримали підозру: реакція Кравченка

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua