Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони

Президент повідомив, що погодив оновлення заступників Шмигаля

Міністр оборони Денис Шмигаль незабаром отримає нових заступників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда Міністерства оборони почала дуже активні зміни – є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо», – каже він.

За словами глави України, триває аудит домовленостей з партнерами. «Ми маємо сотні домовленостей, треба всі реалізовувати і всі треба виконати. Ми обговорили разом із міністром оборони України та з командою Офісу питання фінансування нашої оборони, наших воїнів – стійкість ми забезпечуємо», – додав він.

Нагадаємо, після призначення новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками міністра оборони. Кожен із чиновників отримав конкретні завдання. За словами міністра, під час наради йшлося про ключові завдання та виклики відомства. Мова про нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів та посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

Як повідомлялося, колишнього заступника голови Офісу президента, куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка звільнено з посади радника міністра оборони. Також заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що залишає посаду після майже двох років роботи.

До слова, міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду з представниками Міністерства фінансів та керівниками найбільших державних банків для посилення фінансової підтримки оборонного сектору. Міноборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств.