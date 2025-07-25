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Скільки перехоплювачів Україна застосовуватиме на добу? Президент дав завдання виробникам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Скільки перехоплювачів Україна застосовуватиме на добу? Президент дав завдання виробникам
Президент відвідав підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україні для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно $6 млрд

Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед виробниками дронів. Україна має бути здатна у визначений час застосувати щонайменше 1 тис. перехоплювачів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було. Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує!» – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно $6 млрд. Виробництво дронів-перехоплювачів вже почалося.

Українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. За словами українського лідера, особливо важливою ціллю для ворога залишається енергетика. Як тільки немає профіциту енергетики в Україні збільшується кількість ударів дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі.

До слова, данська компанія Terma, що є одним з провідних європейських постачальників винищувачів п'ятого покоління F-35, розпочинає партнерство з українською компанією Odd Systems для розробки доступної системи протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало детальний аналіз складових нового безпілотного літального апарату, який Росія використовує як розвідник та фальш-ціль. Цей апарат застосовується для виявлення позицій української протиповітряної оборони та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

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Теги: безпілотник Володимир Зеленський

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