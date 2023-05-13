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Формула миру та зміцнення тиску на РФ: про що говорили Зеленський та Маттарелло (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Формула миру та зміцнення тиску на РФ: про що говорили Зеленський та Маттарелло (фото)
Зеленський: «У цій війні Італія була й залишається на правильному боці, на боці правди»
фото: Офіс президента України

Президент України висловив сподівання, що Італія й надалі буде всебічно підтримувати нашу державу

13 травня у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту до Італії. На зустрічі лідери двох держав, зокрема, обговорили українську формулу миру. Про це повідомляють в Офісі президента.

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фото: Офіс президента України

Так, під час зустрічі український лідер подякував президенту Італії за підтримку нашої країни з початку повномасштабної агресії Російської Федерації

Крім того, Президент України висловив сподівання, що Італія й надалі буде всебічно підтримувати нашу державу. Він також наголосив на необхідності зміцнення міжнародного тиску на країну-агресора, включаючи запровадження нових санкцій.

«У цій війні Італія була й залишається на правильному боці, на боці правди. Ми рухаємося в напрямку перемоги. Бо перемога – це і є мир для нашої держави. Я впевнений, що суспільство Італії повністю поділяє наше ставлення, нашу справедливу боротьбу проти неспровокованої війни Росії», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Серджо Маттарелла висловив готовність долучитися до реалізації української формули миру.

«Розраховую на участь Італії у Глобальному саміті миру, який буде проведено цього року», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава України високо оцінив підтримку Італії у міжнародних зусиллях щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Він також окремо подякував за підтримку Італії у роботі Міжнародного кримінального суду та участь у Керівній групі, яка займається створенням спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії РФ проти України.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Італії для зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Президент назвав цей візит важливим для перемоги України.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, український президент нібито «буквально кілька днів тому» звернувся з проханням про прийом Папою Римським у межах свого візиту до Риму.

 

Теги: Італія Володимир Зеленський

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