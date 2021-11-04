Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу»

«Слугам народу» не подобається риторика свого колеги Артема Дмитрука

Опальний депутат в інтерв'ю Шарію розповів про своє розчарування «Слугою народу»

Народному депутату Артему Дмитруку загрожує виключення із фракції та партії «Слуга народу». До кінця листопада пройде з'їзд «слуг», на якому обговорюватиметься подальше перебування опального депутата в лавах партії. Про це у кулуарах Ради повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

«Та риторика, яку проводить пан Артем, точно не «слуг народу», а тих партій, які названі іменами тих, хто у санкціях», – сказав він.

Зважаючи на все, Корнієнко мав на увазі інтерв'ю Дмитрука, яке вийшло кілька тижнів тому на YouTube-каналі проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. У ньому нардеп повідомив, що розчарований у партії «Слуга народу».

«Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії», – сказав Корнієнко.

Відомо, що з'їзд «слуг» відбудеться протягом листопада. Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині.

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

Також нещодавно «слуга» Дмитрук приїхав у Раду на «копійці».

До слова, «слуга» Дмитрук назвав Ройтбурда «педофілом» і «наркоманом» (відео).

Ще Дмитрук – один з трьох «слуг», хто голосував проти нинішнього спікера Ради Стефанчука.