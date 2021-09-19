Хто стоїть за «Демсокирою»? Партія, яка влаштовує перфманси, розкрила джерела свого фінансування

«Коболєв зараз взагалі нічого нам не дає»

До фінансування партії «Демократична сокира» олігархічний бізнес не причетний. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів один із лідерів політсили Віктор Трегубов. За його словами, політсила отримує кошти здебільшого з краудфандингу – за місяць вдається зібрати до 1 млн грн. Основними донорами партії є малий та «великий середній» бізнес. Обов’язкових внесків від партійців політсила не має, оскільки це, на думку Трегубова, не працює в Україні.

«Ресурсів у політиці три види – люди, гроші та медійна підтримка. Люди в нас є. Гроші у партії збираються здебільшого з краудфандингу. Їх дає бізнес, середній та малий. Так, серед наших прихильників, які часто допомагають руху «Демократична Сокира», в тому числі пожертвами, є Сергій Позняк (голова інвестиційного фонду FinStream, один із засновників «Фонду ліберальних ініціатив»), Дмитро Земляний (один із засновників «Фонду ліберальних ініціатив»). Але це не олігархічний бізнес, а скоріше «великий середній», – повідомив Трегубов.

Крім того, допомагає Українська асоціація підприємців (громадська спілка «Асоціація власників малого та середнього бізнесу) та просто приватні особи.

«У нашого руху немає єдиного донора чи навіть означеної групи, діє принцип «з миру по нитці». За місяць рух «Демократична Сокира» збирає пожертвами трохи менше за 1 млн грн. Зазвичай люди жертвують на конкретні програми», – сказав один із лідерів партії.

Щодо грошей ексголови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, то його внески, за словами Трегубова, були епізодичними.

«Я не беруся сказати, чесно – не відстежую окремих донорів. Здається, зараз взагалі нічого не дає. Він робив декілька пожертв на наш рух, таке було. Кілька разів, коли очолював «Нафтогаз», кілька разів після цього. І все», – підкреслив Трегубов.

Навряд чи можна пов’язати відсутність внесків від Коболєва з його розчаруванням у «Демсокирі», вважає співрозмовник «Главкому», проте системно ексголова «Нафтогазу» партію ніколи не фінансував.

«Він не фінансував нас системно – просто зробив кілька пожертв, коли захотілося. Суми не пригадую – здається, щось відносно немаленьке, але не за класом «за ціною квартири». Втім, він може собі дозволити, у нього офіційна зарплатня була найбільшою в країні. Потім наші хейтери казали, що от, диспозиція змінилася, тепер вони – «Демократична сокира» не на Порошенка, а на Коболєва працюють», – додав Трегубов. З його слів, на нещодавніх зборах найбільших жертводавців партії був присутній здебільшого середній бізнес.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що запрошує для надання пояснень про можливі порушення вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні» 16 осіб. Серед них – представник партії «Демократична сокира» Ігор Щедрін.