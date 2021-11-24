Зрив спецоперації щодо «вагнерівців». Грозев назвав винних (відео)

На думку Грозева, через рішення про перенесення спецопереції шанси її провалу зросли з 20% до 95%

Рішення про перенесення фінального етапу операції виявилося для неї фатальним

Головною причиною зриву операції із захоплення «вагнерівців», що проводили українські спеціальні служби, слід вважати рішення про перенесення реалізації її фінального етапу на п’ять днів. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів журналіст-розслідувач англійського видання Bellingcat, яке нещодавно опублікувало матеріали щодо операції, Христо Грозев.

На думку журналіста, під час проведення подібних спецопераій дії їх учасників мають бути скоординованими і працювати «як годинниковий механізм», а про можливе відхилення від попередніх сценаріїв має бути відомо заздалегідь.

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Грозев пояснив основну причину зриву спецоперації щодо «вагнерівців»: «Із якоїсь причини, – легітимої чи нелегітимної, це не нам судити, – приймається рішення внести зміну, а саме п’ятиденне проживання цих злочинців на території держави, яка була на той момент дуже «параноїдально» налаштована не тільки стосовно стосовно Заходу, а і щодо Сходу».

Також Христо Грозев додав, що, на його думку, якщо до перенесення операції із захоплення «вагнерівців» ризик її зриву становив близько 20%, то, після відповідного рішення, він збільшився до 95%.

Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider ідеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. Пізніше у телевізійному інтерв’ю тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба підтвердив інформацію журналістів.

Бурба також розповів, що найбільш імовірною причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців» є наявність «крота» серед високого керівництва України.

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