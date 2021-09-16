«Окремі під***си торгують партією»: Кива звинуватив Бойка в продажі франшизи ОПЗЖ

Ілля Кива не підбирав слів й ображав своїх однопартійців з ОПЗЖ

Ілля Кива не підбирав слів й ображав своїх однопартійців з ОПЗЖ

Кива з матюками попросив керівництво ОПЗЖ навести лад, «бо у цьому безладі, за великим рахунком, вже існувати неможливо»

Одіозний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива заявив, що однопартійці нібито продали його округ у Полтавській області іншим людям. Відеозвернення Киви до голови партії Юрія Бойка з’явилося у мережі.

«У Полтавській області, в Карлівському районі призначені перевибори. За рішенням, було розподілення в області відповідальності між крилом Рабіновича – Медведчука і Бойка – Льовочкіна. За рішенням, Карлівський район відійшов під юрисдикцію Киви Іллі Володимировича», – заявив опальний нардеп.

Кива пояснив, що вже почав готуватися до перевиборів у районі й «формував депутатський корпус».

«Сьогодні мені стало відомо, що Сазонов, який є вашим представником, і номінальним, де-юре, керівником області, продав франшизу нашої партії місцевому бізнесмену», – обурився Кива.

У зв’язку з цим Кива поцікавився у Бойка, що йому ще робити, щоби його «дії не обнуляли окремими комерційними під***ми».

«І найстрашніше, що на це немає ніякої реакції», – обурився нардеп та звинуватив Бойка у тому, що продаж франшизи було нібито погоджено безпосередньо з ним.

«Поки я борюся за інтереси партії, окремі під***си нею торгують», – заявив Кива. Він попросив керівництво партії навести лад, «бо у цьому безладі, за великим рахунком, вже існувати неможливо».

До слова, Ілля Кива в січні 2021 склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю. Відповідна інформація з’явилася в реєстрі Національної асоціації адвокатів. Нещодавно Кива заявив, що в майбутньому планує працювати не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом.

Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.

До слова, нещодавно Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин»