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Італія планує провести конференцію з відновлення України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Італія планує провести конференцію з відновлення України
Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Києві
фото: Офіс президента

Прем'єр-міністерка Італії впевнена, що відновлення України повинно відбуватися не лише після завершення війни

Італія планує провести конференцію з питань відновлення України у квітні цього року. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Ми багато говорили про питання відновлення – не лише після завершення війни. Наразі відновлення зруйнованої будівлі – це сигнал надії, який означає, що на Україну покладаються. Італія працює над конференцією з відновлення, яка має відбутися у квітні», – зазначила вона.

Нагадаємо, що Італія в межах шостого пакету військової допомоги надасть Україні три системи протиповітряної оборони: SAMP-T, Skyguard та Spike.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали спільну декларацію про підтримку та взаємодію. 

Також повідомлялося, що Італія планує визнати Голодомор геноцидом українського народу.

До слова, прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вчора, 21 лютого, прибула з першим візитом до України. Вона відвідала Бучу та Ірпінь, а вдень провела переговори з Володимиром Зеленським. 

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