Італія надасть Україні системи ППО – Мелоні

Шостий пакет військової допомоги Україні від Італії включає три системи протиповітряної оборони

Італія в межах нового пакету військової допомоги Україні надасть три системи протиповітряної оборони. Серед них не лише зенітний ракетний комплекс SAMP-T, а й комплекси Skyguard та Spike. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру... Ми багато працювали над цим разом з Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T – це дуже важливо, але у новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО – Skyguard і Spike», – зазначила вона.

За її словами, наразі стратегічною метою є захист української критичної інфраструктури. Також Італія планує допомогти нашій країні з розмінуванням територій.

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Прем’єрка додала, що під час її візиту відбулася передача Україні генераторів.

Зі свого боку Зеленський назвав шостий пакет допомоги від Італії «потужним».

«SAMP-T – це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство прем'єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи (ППО – ред.), щоб захищати життя наших людей», – заявив очільник держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали спільну декларацію про підтримку та взаємодію.

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До слова, прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вчора, 21 лютого, прибула з першим візитом до України. Вона відвідала Бучу та Ірпінь, а вдень провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.