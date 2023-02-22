Італія надасть Україні системи ППО – Мелоні
Шостий пакет військової допомоги Україні від Італії включає три системи протиповітряної оборони
Італія в межах нового пакету військової допомоги Україні надасть три системи протиповітряної оборони. Серед них не лише зенітний ракетний комплекс SAMP-T, а й комплекси Skyguard та Spike. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
«Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру... Ми багато працювали над цим разом з Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T – це дуже важливо, але у новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО – Skyguard і Spike», – зазначила вона.
За її словами, наразі стратегічною метою є захист української критичної інфраструктури. Також Італія планує допомогти нашій країні з розмінуванням територій.
Прем’єрка додала, що під час її візиту відбулася передача Україні генераторів.
Зі свого боку Зеленський назвав шостий пакет допомоги від Італії «потужним».
«SAMP-T – це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство прем'єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи (ППО – ред.), щоб захищати життя наших людей», – заявив очільник держави.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали спільну декларацію про підтримку та взаємодію.
До слова, прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вчора, 21 лютого, прибула з першим візитом до України. Вона відвідала Бучу та Ірпінь, а вдень провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
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