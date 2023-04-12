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Дала задню перед контрнаступом? Білорусь раптово закликала до перемир’я та початку переговорів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дала задню перед контрнаступом? Білорусь раптово закликала до перемир’я та початку переговорів
Алейник зазначив, що Білорусь, як і Угорщина нібито «на боці світу»
фото з відкритих джерел

«Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін»

Білорусь виступає за перемир'я в Україні та початок переговорів. Про це заявив у середу міністр закордонних справ республіки Сергій Алейник, який перебуває з візитом в Угорщині, передають росЗМІ.

«Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я та розпочинати переговори – чим раніше, тим краще», – сказав він.

Глава МЗС наголосив, що Білорусь, як і Угорщина нібито «на боці світу».

«Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки», – додав він.

Зазначимо, що користуючись тимчасовим перемир’ям Росія може спробувати відтягнути український контрнаступ.

До слова, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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