Дала задню перед контрнаступом? Білорусь раптово закликала до перемир’я та початку переговорів

Алейник зазначив, що Білорусь, як і Угорщина нібито «на боці світу»

«Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін»

Білорусь виступає за перемир'я в Україні та початок переговорів. Про це заявив у середу міністр закордонних справ республіки Сергій Алейник, який перебуває з візитом в Угорщині, передають росЗМІ.

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«Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я та розпочинати переговори – чим раніше, тим краще», – сказав він.

Глава МЗС наголосив, що Білорусь, як і Угорщина нібито «на боці світу».

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«Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки», – додав він.

Зазначимо, що користуючись тимчасовим перемир’ям Росія може спробувати відтягнути український контрнаступ.

До слова, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.