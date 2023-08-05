«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому

5 серпня з 23:00 до 00:00 будуть проводитися регламентні роботи в системі «Приват24»

Сьогодні, 5 серпня, онлайн-сервіс «Приват24» буде тимчасово недоступний у зв'язку з проведенням регламентних робіт. Про це повідомляє пресслужба банку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з повідомленням банку, з 23:00 до 00:00 будуть проводитися регламентні роботи в системі «Приват24».

Пресслужба банку підкреслила, що протягом цього періоду всі сервіси «Приват24» будуть тимчасово недоступні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Приватбанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти.

Раніше повідомлялося, що клієнти українських банків 9 травня 2023 року масово почали отримувати повідомлення про блокування коштів на своїх карткових рахунках. Багато хто дізнався про це безпосередньо під час невдалої спроби розрахуватися за товари та послуги.

До слова, Національний банк України посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів.