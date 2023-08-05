Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
фото з відкритих джерел

5 серпня з 23:00 до 00:00 будуть проводитися регламентні роботи в системі «Приват24»

Сьогодні, 5 серпня, онлайн-сервіс «Приват24» буде тимчасово недоступний у зв'язку з проведенням регламентних робіт. Про це повідомляє пресслужба банку.

Згідно з повідомленням банку, з 23:00 до 00:00 будуть проводитися регламентні роботи в системі «Приват24».

Пресслужба банку підкреслила, що протягом цього періоду всі сервіси «Приват24» будуть тимчасово недоступні.

Нагадаємо, що Приватбанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти. 

Раніше повідомлялося, що клієнти українських банків 9 травня 2023 року масово почали отримувати повідомлення про блокування коштів на своїх карткових рахунках. Багато хто дізнався про це безпосередньо під час невдалої спроби розрахуватися за товари та послуги. 

До слова, Національний банк України посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів.

Читайте також: Українці можуть отримати 100 тисяч гривень: Приватбанк повідомив деталі
Теги: Національний банк українці Приватбанк послуги правила

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть найбільш грандіозний успіх контрнаступу на півдні не зробить доступною «перемогу за три місяці»
Що відбувається? Про війну, настрої та перспективи
3 серпня, 11:09
Закон заборонить продаж ароматизованих сигарет
Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок
7 липня, 17:02
В організації наголосили, що найближчими тижнями розроблять спеціальні правила і документи, на підставі яких ухвалюватимуть рішення про надання нейтрального статусу гімнасткам
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до змагань
19 липня, 22:08
У поляків вимагатимуть сертифікат на знання мови
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
18 липня, 16:53
Європа має багато вакансій, проте не поспішає залучати українців
Біженці з України не допомагають? Європа потерпає від браку робочих рук
21 липня, 18:33
Блінкен упевнений, що ЗСУ розгорнуться і почнуть діяти
Блінкен пообіцяв зміни на полі бою в Україні: коли очікувати
22 липня, 17:10
Люди похилого віку матимуть здавати спеціальні тести, аби поновити права водія
Євросоюз готує зміни для пенсіонерів-водіїв: суспільство обурилось
25 липня, 09:21
Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину
Торгували новонародженими дітьми: в Україні викрито масштабну злочинну організацію
3 серпня, 13:59
Володимир Зеленський у неділю, 30 липня, працював на Івано-Франківщині
Поступово війна повертається на територію Росії – Зеленський
30 липня, 17:18

Події в Україні

Ракетна атака на Україну: Кулеба звернувся до світової спільноти
Ракетна атака на Україну: Кулеба звернувся до світової спільноти
«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
Контрнаступ: ЗСУ розповіли про тактику на Бахмутському напрямку
Контрнаступ: ЗСУ розповіли про тактику на Бахмутському напрямку
Били по «Мотор Січі»: Зеленський повідомив подробиці ракетної атаки 5 серпня
Били по «Мотор Січі»: Зеленський повідомив подробиці ракетної атаки 5 серпня
Окупанти атакували Україну ракетами з території Білорусі
Окупанти атакували Україну ракетами з території Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
28K
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
22K
Контрнаступ ЗСУ: генерал розкрив важливі нюанси
13K
Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
11K
На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)
9042
Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією

Новини

The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Сьогодні, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Сьогодні, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Сьогодні, 08:54
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня
Сьогодні, 05:48
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Соратник Зеленського вступився за скандальний «Інгулець» та посварив українців через «Барбі»
Вчора, 17:31

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту