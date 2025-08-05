Зеленський анонсував збільшення віку в програмі «Контракт 18-24»

Незабаром Міноборони та Генштаб мають представити деталі розширення програми «Контракт 18-24»

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також наради з військовим командуванням та урядовцями. Обговорювалися питання, які порушувалися під час візиту президента на Харківщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Як зазначив глава нашої держави, він доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Також пообіцяв спростити купівлю пікапів для війська. За його словами, процедура має бути схожа на процес закупівлі дронів.

«Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко», – пояснив він.

Також Зеленський наголосив, що програма «Контракт 18-24» має бути розширена. «Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі», – каже глава держави.

Крім того, президент доручив максимально скоротити бюрократичні процеси, через які відбувається затягування виконання рішень про нагородження військових. «На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також», – додав Зеленський.

За словами президента, у понеділок, 11 серпня, посадовці мають доповісти йому про результати.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. «Контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей.

«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років. Програма пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

До слова, президент Володимир Зеленський відвідав Харків та область. За підсумками поїздки він пообіцяв зібрати Ставку верховного головнокомандувача.