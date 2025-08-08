Головна Країна Політика
На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи»
4 серпня два цивільні авто перекрили дорогу автомобілю ТЦК, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі
фото: Lв.ua

«Свобода» зауважує, що Віктор Москвич, як і будь-який громадянин України зобов’язаний стати на захист держави

У Рівненській області група осіб заблокувала автомобіль ТЦК та забрала з нього військовозобов’язаного – депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації, передає «Главком».

«Ми засуджуємо будь-які дії, що заважають мобілізації до лав Сил безпеки та оборони, зокрема дії депутата Костопільської міської ради Віктора Москвича. Ми вважаємо, що кожен українець має стати на захист Української держави. Будь-які дії проти мобілізації – паплюжать пам’ять про наших загиблих побратимів, є зневагою до всіх воїнів, до всіх свободівців, які з гідністю воюють за Україну. Виходячи з цього, хоч Віктор Москвич не був членом ВО «Свобода», але представляв нас у Костопільській міській раді, Рівненська обласна організація ВО «Свобода» розпочинає процедуру його відкликання», – йдеться у дописі.

На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи» фото 1

«Свобода» зауважує, що Віктор Москвич, як і будь-який громадянин України зобов’язаний стати на захист держави.

«Вважаємо, що перешкоджання мобілізації та діяльності Збройних Сил України в умовах війни є не просто злочином, а зрадою. Закликаємо правоохоронні органи встановити всі обставини цієї події й, у разі підтвердження фактів, притягнути причетних до встановленої законом відповідальності», – наголосила «Свобода».

Нагадаємо, за даними Тернопільського обласного ТЦК та СП, 4 серпня близько 19:00 два цивільні авто перекрили дорогу автомобілю ТЦК, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі м. Рівне.

Під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників. Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм.

Військовослужбовець Кременецького РТЦК та СП та військовозобов’язаний були доставлені до органів охорони здоровʼя.

Водночас Lв.ua зазначає, що Москвича забрали до лікарні з діагнозом «інфаркт». На місці події були присутні поліцейські, однак, за словами джерела, вони не втручалися. Видання наголошує, що кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК розпочате не було.

