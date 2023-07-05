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Українська формула миру: Зеленський звернувся із закликом до Латинської Америки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українська формула миру: Зеленський звернувся із закликом до Латинської Америки
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Президент акцентував, що всі пункти Української формули миру стосуються подолання всіх криз, які українці пережили внаслідок агресії РФ

Український президент Володимир Зеленський під час спілкування в режимі відеоконференції з університетською спільнотою Аргентини звернувся з закликом підтримати формулу миру. Про це повідомляє сайт президента.

«Україна прагне збільшення підтримки Формули миру з боку держав Латинської Америки, зокрема й Аргентини, адже пункти Формули стосуються подолання всіх криз, спричинених російською агресією», - сказав президент.

В онлайн-зустрічі взяли участь:

  • близько 400 студентів,
  • керівники закладів освіти,
  • професорсько-викладацький склад,
  • голови іноземних дипломатичних представництв.

Президент акцентував, що всі пункти Української формули миру конкретні й стосуються подолання всіх тих криз, які українці пережили або переживають внаслідок агресії РФ.

«Ми запропонували Формулу миру й хочемо, щоб навколо цього об’єдналися всі держави. Наші військові зброєю витісняють ворога, а політики й суспільства інших держав можуть нас підтримувати в різних мирних ініціативах. Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилася, щоб долучилася Аргентина. Це дуже важливо», - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності приєднання держав Латинської Америки до санкцій проти Росії, поки не буде досягнуто справедливості й поки РФ не припинить своєї агресії.

Нагадаємо, ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. 

Також Генеральна Асамблея ООН сьогодні, 23 лютого підтримала українську формулу миру

Зокрема 22 червня, Парламентська Асамблея Радє Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану президента Володимира Зеленського. 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки

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