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Як українська влада здійснює комунікацію з Угорщиною – роз'яснення Стефанішиної

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як українська влада здійснює комунікацію з Угорщиною – роз'яснення Стефанішиної
Угорщина не надає військову допомогу нашій державі
фото ілюстративне

Саме Угорщина наполягала на виключенні із санкційного пакета трьох міністрів уряду злочинної Російської Федерації

Сьогодні, 27 грудня, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як українська влада здійснює комунікацію з Угорщиною щодо рішень на підтримку України під час війни з Росією. Відповідне роз'яснення Стефанішина надала в ефірі телемарафону.

«Угорщина – це якраз та країна, яка ухвалила свідоме рішення не надавати системну фінансову допомогу Україні, намагалась кілька разів блокувати фінансову допомогу Європейського Союзу для України, а також не надає військову допомогу нашій державі. Тому основна комунікація в питаннях, які залежать від Угорщини, здійснюється через взаємодію з Європейським Союзом», – розповіла Стефанішина.

За її словами, наразі така взаємодія успішна, адже робота з цією країною ЄС призвела до того, що консенсус усе ж таки можна знайти й щодо фінансової допомоги Україні та щодо підтримки санкцій.

«Але ця країна (Угорщина – «Главком») справді показала своє обличчя. Зокрема голосуючи за останній пакет санкцій, саме Угорщина наполягала на виключенні із санкційного пакета трьох міністрів уряду злочинної Російської Федерації. І я думаю, що це більш красномовна позиція цієї країни, ніж будь-які заяви зокрема України», – додала вона.

Раніше  Віктор Орбан заявив, що і в наступному році Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні, але надаватиме гуманітарну допомогу українським біженцям.

Читайте також: Війна в Україні. Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою
Теги: Угорщина Україна Ольга Стефанішина Європейський союз

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