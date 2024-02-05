Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри

У Мінцифри наголосили, що в Україні з’явився окремий «технологічний жанр» – морські дрони, які змінили ситуацію в Чорному морі

Ухвалення за останній рік близько 20 законів і нормативно-правових актів, які пришвидшують розвиток ринку БпЛА в Україні, дозволило збільшити їх виробництво у 100 разів. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, завдяки ухваленим змінам до законодавства було спрощено допуск БпЛА до експлуатації, прибрали зайві органи контролю, зокрема експортний контроль, прибрали додатковий дозвіл від СБУ, збільшили маржинальність з 1% до 25%, скасували ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БпЛА, створили полігони для навчання пілотів та випробування нових видів БпЛА, спростили процедури списання БпЛА, дали старт масовому виробництву боєприпасів для БпЛА та ін.

«Усе це дало змогу за рік масштабувати виробництво дронів у 100 разів і створити одні з найкращих умов у світі, щоб цей напрям розвивався», – відзначили в пресслужбі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там також нагадали, що у 2022 році лише 7 БпЛА могли отримувати державні контракти, сьогодні – це 67 зразків БпЛА. Загалом в Україні налічується близько 200 українських компаній, які займаються БпЛА, сервісами та продуктами у сфері дронів.

Також у Мінцифри наголосили, що в Україні з’явився окремий «технологічний жанр» – морські дрони, які змінили ситуацію в Чорному морі.

Відомство стверджує, що темпи виробництва та застосування БпЛА зростають, тож у 2024 році їх кількість на фронті також суттєво зросте. За їх словами, задача Президента Володимира Зеленського щодо виробництва 1 млн дронів є цілком реальною, а завдяки державній програмі Армія дронів буде набагато більшою.

«Тому завдання на наступний рік – збільшити кількість БпЛА на фронті, зокрема FPV, які можуть уночі уражати ворожу броньовану техніку, гармати, збільшити їх (дронів - ред.) дальність та стійкість до РЕБу. На наступний рік держава виділила бюджет на розвиток сфери БпЛА, тож продовжимо трек Армії дронів – закуповувати БпЛА, стимулювати ринок», – зазначили в Мінцифри.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В пресслужбі також зауважили, що БпЛА докорінно змінили підходи до розвідки, адже дрони здатні 24/7 моніторити поле бою, відстежувати будь-яку дію ворога й проактивно реагувати на неї як в обороні, так і в наступі. Крім того, ударні БпЛА повністю змінили і наступальну, і оборонну доктрини ведення війни. Сьогодні FPV, за відсутності достатньої кількості боєприпасів, ефективно підмінять артилерію, але на відміну від неї б’ють завжди в ціль і коштують значно дешевше.

Стало відомо, що понад 90% дронів на фронті вироблено в Україні.

Повідомляється, що США запровадили нові санкції проти виробників «Шахедів».