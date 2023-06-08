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Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Кінбурнська коса
фото з відкритих джерел

Дорога в районі села Геройське пов'язувала півострів з материком

Станом на вечір 7 червня дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині повністю затопило. Про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

Дорога в районі села Геройське пов'язувала півострів з материком. Зараз вона затоплена і дістатися до Кінбурнського півострова наземним транспортом неможливо.

«Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби», - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Південного лісового офісу, існує загроза підтоплення 9353 гектарів земель Василівського та Кінбурнського лісництв на півострові.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. 

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Теги: окупанти будівництво Миколаїв місто Каховська ГЕС

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