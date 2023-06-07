Головна Думки вголос Дмитро Золотухін
search button user button menu button
Дмитро Золотухін Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики України (2017-2019 рр)

Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?

glavcom.ua
У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Нині повністю повторюється ситуація з катастрофою MH17

Перше. В разі якщо плани ЗСУ здійснювати наступальні дії на південному напрямку були підготовані – їх, по суті, більше не існує. Російські війська можуть сконцентруватися на східних напрямках, перекинувши туди усі резерви.

Друге. Зернова угода, яка забезпечувала захист африканських країн від голоду, майже обвалена, оскільки в регіоні потенційного підтоплення знаходиться щонайменше три об'єкти компанії НІБУЛОН. Іншими словами, нам фізично більше нічого постачати, в той час як поставки російського зерна зростають у ціні та повністю знімають усі перешкоди, оскільки, в іншому разі, люди в Африці помиратимуть від голоду.

Третє. Кремлю більше не треба фінансувати тотально дотаційні території, які відбирали значні кошти, де побутові проблеми населення налаштовували його проти окупаційної влади. Так чи інакше, а це економія коштів. Немає людей – немає проблем.

Четверте. Міжнародні медіа, які з жовтня місяця опрацьовувалися російською агентурою в таких помийках як Washington Post, The New York Times та інших, в контексті, що українці можуть підірвати дамбу – спокійно увійшли в режим #невсетакоднозначно... Одночасно, посилився наратив про те, що підрив газопроводів в Балтійському морі було організовано українською стороною. Бо, знайшли якийсь ботінок...

П'яте. Стихійне лихо потягне значні витрати фінансових коштів як українського, так і західних бюджетів. Виснаження України посилиться.

Шосте. Наступним етапом шантажу буде ЗАЕС, аварія на якій викличе ще більш масштабні наслідки. Крім того, російські спецслужби цілком спроможні організувати «операцію під чужим прапором» на одному зі своїх ядерних об'єктів (наприклад, на Ростовській АЕС), щоб звинуватити українську розвідку у вчиненні акції відплати і ще більше схилити міжнародну громадську думку на свою користь.

Сьоме. Про входження українських військ у Крим мова більше не йде. Саме Крим, а не будь-яка інша територія, була «кощеєвим яйцем» Путіна. Не важливо, що там не буде води. Головне – Крим залишається в руках Путіна. Нехай і безлюдний. Крим – це альфа і омега його імперського статусу.

Восьме. Страх західних безяйцевих політиків тільки посилиться. Вони боялися ескалації і він дав їм ескалацію, обіцяючи, що буде гірше. А, отже, вони скажуть, що треба жертвувати заради спасіння... Причому – жертвувати українськими інтересами заради, буцімто, спасіння українських життів.

Дев'яте. Позиції Сергія Шойгу, якого, вже, практично, узяв за яйця Пригожин – посилюються. Бо, тепер, принаймні один з напрямків потенційного українського наступу залишається убезпеченим. А, задача геноциду українського народу наблизилася до повного виконання.

Десяте. Пропаганда забезпечить розвиток наративу #невсьотакоднозначно, створивши підстави для нанесення нових ударів по українській стороні, які будуть мотивовані, нібито, відплатою за катастрофу, яку організували самі ж росіяни.

Вигоди від спланованої і виконаної операції по підриву ГЕС забезпечують Путіну бажаний сценарій stalemate.

***

Вночі мені прийшла думка про те, що в даному разі повністю повторюється ситуація з катастрофою MH17, коли в той самий день як вона трапилася і США, і розвідки Five Eyes мали дані об'єктивного контролю, які свідчили, що стало причиною смерті 297 пасажирів.

Просто злочини ці настільки тяжкі, що кара за них має бути відповідною і невідворотною.

Однак, покарати путінський режим західній еліті надмірно сцикотно, бо як же тоді святкувати день російської мови в ООН? Як притягти до відповідальності вбивцю, що тримає палець на червоній кнопці?

Володін і путінська пропаганда ототожнили російську сутність з Путіним і повністю стерли зі світової свідомості будь-яке майбутнє без Путіна. Цей трюк і є найголовнішим досягненням путінської пропаганди.

Мені шкода, що на конференції в Брюсселі вчора був один Арестович. Але, якщо для росіян він собою уособлює «хорошого (для них) українця», то значить нехай буде.

Читайте також: Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Каховська ГЕС катастрофа путінський режим пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рамзан Кадиров
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом
1 червня, 19:14
Каховське водосховище може спорожніти
Чи залишиться Крим без дніпровської води? Відповідь Міністерства довкілля
Сьогодні, 06:51
Президент України Володимир Зеленський
Кожен російський теракт збільшує суму репарацій, які РФ виплатить – звернення Зеленського
Сьогодні, 00:15
Російський диктатор знову шукав корінь України. Путін із Зорькіним вивчають мапу часів Людовика XIV
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна Культурний фронт
24 травня, 15:00
Шойгу зробив цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС
Шойгу зробив цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС
Вчора, 17:43
Російський Інститут розвитку інтернету щедро фінансує військову пропаганду
Росія виділила величезні кошти на військову пропаганду до 2025 року
Сьогодні, 06:13
Окупанти вночі підірвали Каховську ГЕС
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою
Вчора, 08:37
Каховська ГЕС у перші години після підриву
Каховська ГЕС майже повністю пішла під воду (відео)
Вчора, 10:54
Населення, яке опинилось у зоні підтоплення, попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів
Підрив Каховської ГЕС. У воді детонують міни (відео)
Вчора, 14:16

Дмитро Золотухін

Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?
Ключові геополітичні рішення вже прийняті. Які саме
Ключові геополітичні рішення вже прийняті. Які саме
Як завершиться війна? Чому важливо описати не перемогу, а поразку
Як завершиться війна? Чому важливо описати не перемогу, а поразку
Російські олігархи ненавидять Путіна. Шанс для України?
Російські олігархи ненавидять Путіна. Шанс для України?
Путін піднімає ставки? Куди можуть цілитись російські ядерні ракети
Путін піднімає ставки? Куди можуть цілитись російські ядерні ракети
Хто такі «вагнерівці»: міжнародна компанія чи злочинна, терористична або все разом?
Хто такі «вагнерівці»: міжнародна компанія чи злочинна, терористична або все разом?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
38K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
19K
Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова
16K
Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним
16K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
8319
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)

Новини

Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Кожен російський теракт збільшує суму репарацій, які РФ виплатить – звернення Зеленського
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту