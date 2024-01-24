«Якось виїхав». Арестович розповів про втечу з України

Політик запевнив, що у США він перебуває як «незалежний експерт з українського питання»

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович зараз перебуває в Ньо-Йорку. Він розповів, що його діяльність на даний момент нібито має певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги, це він розповів в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій.

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Журналістка запитувала ексрадника щодо того, як йому вдалося виїхати з України, адже це питання турбує більшість українців. «З депутатських груп або Порошенка, або «Голосу», зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання: «Як виїхав Арестович?» Відповідь ДПСУ опублікували у соціальних мережах. Там було написано: «Державна таємниця», – посміявся він.

Блогерка Анна Олицька намагалась все ж почути відповідь, чи Арестович виїхав як волонтер, чи політичний діяч, чи батько трьох дітей, хоча його старшій доньці вже є 19 років. Проте він відповів лише: «Якось виїхав. Законно. На кордоні проблем не було».

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Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Згодом військово-політичний оглядач запевнив, що «постоїть за правду» і даватиме більше підстав для оптимізму. За його словами, в Україні нікуди не зникли «проблеми та недоліки» і він пообіцяв про них теж говорити, але водночас анонсував «період розмов про раціональність, смисли, розуміння».

Також журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію. Згодом Нацполіція підтвердила відкриття щодо нього кримінального провадження за цим фактом.