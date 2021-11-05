Єдиний на Закарпатті мер від «Слуги народу» звільнився через конфлікт з депутатами

Юрій Грига був єдиним на Закарпатті представником «Слуг народу», який сів у крісло мера на минулих виборах

Між мером та депутатами Сваляви існував тривалий конфлікт

Мер міста Свалява Закарпатської області Юрій Грига пішов у відставку через відсутність порозуміння з депутатами міської ради.

«Сьогодні склав повноваження міського голови. Залишаю здоровий фінансовий стан, зробив все, що максимально можливо», – написав він у Facebook.

«У громаді всі рішення мають прийматись оперативно, щоб ми економічно зростали, адже не можуть люди місяцями чекати рішення ради, бо нема порозуміння між головою та депутатами, тому вирішив не доводити в судах свою правоту, таким чином не затягувати вирішення політичної кризи в тергромаді», – додав Грига.

За інформацією «Мукачево.нет», депутати Свалявської міськради таємним голосуванням підтримали відставку голови.

Під час сесії 5 листопада за відставку мера проголосували 19 із 20 присутніх у залі депутатів Свалявської міськради (всього у раді 26 депутатів).

Додамо, Юрій Грига був єдиним на Закарпатті представником «Слуг народу», який сів у крісло мера на минулих виборах.

Григу було обрано мером від «Слуги народу», але у міській раді партія влади має тільки шість депутатів.

Між мером та депутатами Сваляви існував тривалий конфлікт. Два тижні тому міська рада ініціювала розгляд питання про дострокове припинення повноважень міського голови, а Грига у відповідь заявив про саботаж зі сторони депутатів. За його словами, деякі сесії міської ради та засідання постійних комісій не відбулися через те, що депутати на них не з’являлися і не було кворуму.

Нагадаємо, депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади голову облради Олексія Петрова від «Слуги народу».

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