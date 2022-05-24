Росія внесла до санкційного списку понад 150 членів британської Палати лордів

РФ відреагувала на прийняте в березні урядом Великої Британії рішення про внесення до санкційного списку майже всього складу ради федерації

Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції проти 154 лордів британського парламенту у відповідь на санкції проти російських сенаторів. Про це повідомляє пресслужба сторінці МЗС РФ.

«У відповідь на прийняте в березні урядом Великої Британії рішення про внесення до санкційного списку майже всього складу ради федерації федеральних зборів РФ на основі взаємності запроваджуються персональні обмеження щодо 154 членів Палати лордів британського парламенту», – сказано в заяві.

Зазначається, що внесені до санкційного списку особи, яким відтепер закрито в'їзд до Росії «зробили безпосередній внесок у випрацювання антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки, використали свій авторитет для нагнітання антиросійської істерії у Великій Британії, потурали русофобському політичному курсу британських консерваторів».

Також повідомляється, що роботу над розширенням російського «стоп-листа» буде продовжено.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікувало список громадян Сполучених Штатів, що підпадають під санкції, та яким заборонено в'їзд на територію РФ. До «чорного списку» зокрема потрапили президент США Джо Байден, державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Тим часом, російська нафта «зависла» у морі через санкції.