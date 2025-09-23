Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ

Влад Власюк: «Отримати європейську візу росіянам стане складніше»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк анонсував «певний компроміс» у ЄС щодо посилення візових обмежень для громадян Росії. Він не очікує повної заборони на видачу туристичних віз, але зазначив, що отримати їх росіянам стане набагато складніше. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Власюка, компроміс може полягати в посиленні вимог для отримання віз або запровадженні квот.

«Щодо галасу, який підняли з цього приводу в інтернеті «хороші русскі», то мені важко уявити, що будь-які росіяни своїми діями чи позицією так чи інакше не підтримують війну проти України. Їхня втеча в Європу чи позиція «сховатися у мушлі» – це не виправдання. Так само є багато прикладів, коли звичайні росіяни працюють на заводах ВПК і чудово розуміють, для чого саме вони виготовляють ці вироби», – зазначає Власюк.

Владислав Власюк вважає, що максимально повна заборона віз була б справедливішою, оскільки, на його думку, «хороші русскі» так чи інакше підтримують війну.

«Ми пропонуємо такий підхід і в інших сферах: краще санкціонувати одразу всі російські банки, а потім дозволяти окремим з них окремі транзакції, ніж додавати в санкційні списки по п’ять-сім банків і давати їм час на адаптацію. Якщо вдасться досягти заборони видачі віз росіянам – це буде без перебільшення наша дипломатична перемога», – підкреслив Власюк.

На думку Владислава Власюка, система квот для росіян зможе врегулювати питання. «Відповідно громадянам Росії доведеться збирати більше документів, аби потрапити до ЄС. Тобто поле для діяльності широке і багато чого можна придумати і реалізувати», – розповів Власюк.

Також він згадав про необхідність обмежити пересування російських дипломатів лише країною їхньої акредитації, оскільки «не всі з них є дипломатами».

Нагадаємо, Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших.

За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів. «Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.

За словами Власюка, Україна підтримує позицію США щодо накладення мит на товари з країн, які купують російську нафту, зокрема з Китаю та Індії. Він вважає, що відмова Європи від російського палива цілком можлива і цей процес треба стимулювати.