Головна Країна Політика
search button user button menu button

Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
Владислав Власюк вважає, що максимально повна заборона віз була б справедливішою
колаж: glavcom.ua

Влад Власюк: «Отримати європейську візу росіянам стане складніше»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк анонсував «певний компроміс» у ЄС щодо посилення візових обмежень для громадян Росії. Він не очікує повної заборони на видачу туристичних віз, але зазначив, що отримати їх росіянам стане набагато складніше. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Власюка, компроміс може полягати в посиленні вимог для отримання віз або запровадженні квот.

«Щодо галасу, який підняли з цього приводу в інтернеті «хороші русскі», то мені важко уявити, що будь-які росіяни своїми діями чи позицією так чи інакше не підтримують війну проти України. Їхня втеча в Європу чи позиція «сховатися у мушлі» – це не виправдання. Так само є багато прикладів, коли звичайні росіяни працюють на заводах ВПК і чудово розуміють, для чого саме вони виготовляють ці вироби», – зазначає Власюк.

Владислав Власюк вважає, що максимально повна заборона віз була б справедливішою, оскільки, на його думку, «хороші русскі» так чи інакше підтримують війну.

«Ми пропонуємо такий підхід і в інших сферах: краще санкціонувати одразу всі російські банки, а потім дозволяти окремим з них окремі транзакції, ніж додавати в санкційні списки по п’ять-сім банків і давати їм час на адаптацію. Якщо вдасться досягти заборони видачі віз росіянам – це буде без перебільшення наша дипломатична перемога», – підкреслив Власюк.

На думку Владислава Власюка, система квот для росіян зможе врегулювати питання. «Відповідно громадянам Росії доведеться збирати більше документів, аби потрапити до ЄС. Тобто поле для діяльності широке і багато чого можна придумати і реалізувати», – розповів Власюк.

Також він згадав про необхідність обмежити пересування російських дипломатів лише країною їхньої акредитації, оскільки «не всі з них є дипломатами».

Нагадаємо, Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. 

За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів. «Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.

За словами Власюка, Україна підтримує позицію США щодо накладення мит на товари з країн, які купують російську нафту, зокрема з Китаю та Індії. Він вважає, що відмова Європи від російського палива цілком можлива і цей процес треба стимулювати.

Читайте також:

Теги: росія Європа візи туризм кордон росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту
Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту
2 вересня, 10:13
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
4 вересня, 20:57
Новошахтинський НПЗ у Росії палав не менше п'яти днів
Чому цьогорічні атаки на російські НПЗ ефективніші за минулорічні
26 серпня, 11:55
Генштаб підтвердив успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів
Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Брянській, Курській та Краснодарському краях
7 вересня, 10:54
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (в центрі) заявляв, що росіяни показували йому свої плани запуску ЗАЕС
«Законна військова ціль». Експерт пояснив, як Україна має запобігти спробам росіян запустити ЗАЕС
7 вересня, 18:14
Окупанти маніпулюють українськими дітьми на захоплених територіях
На окупованих територіях росіяни проводять пропагандистські «уроки мужності»
13 вересня, 08:03
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року
20 вересня, 08:34
«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти РФ
Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT
Вчора, 06:16
Симоньян нагадала, що її чоловік Тигран Кеосаян дев'ять місяців перебуває в комі
Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак
Вчора, 16:13

Політика

Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця
Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»
Візит Зеленського до Нью-Йорка: стала відома програма
Візит Зеленського до Нью-Йорка: стала відома програма
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua