Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT
«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти РФ
фото: AP

На початок 2025 року «тіньовий флот» складався приблизно з 940 суден

Близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.

За оцінками S&P Global Market Intelligence, на початок 2025 року «тіньовий флот» складався приблизно з 940 суден – на 45% більше, ніж роком раніше. Більшість із них не мають належного страхування, регулярно змінюють прапори, подають фальшиві дані про місцеперебування та здійснюють перевантаження нафти в морі.

Середній вік цих суден – близько 20 років, тоді як загалом у світовому танкерному флоті – 13 років. Екологи попереджають, що експлуатація таких старих кораблів без страхування може спричинити масштабні екологічні катастрофи. Окрім нелегальних перевезень, деякі танкери підозрюються у причетності до диверсій проти підводних інфраструктурних об'єктів – трубопроводів та кабелів.

Міжнародна спільнота намагається реагувати на нову загрозу. Так, Євросоюз незабаром запровадить 19-й пакет санкцій. Він передбачає обмеження проти «тіньового флоту» та фінансових установ, пов’язаних з його діяльністю. У США також розроблено законопроєкт для посилення санкцій проти нелегальних перевезень російської нафти.

Нагадаємо, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Як відомо, світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року.

Читайте також:

Теги: нафта корабель росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затверджено 19-й пакет санкцій проти РФ
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
19 вересня, 15:41
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
19 вересня, 03:50
Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці
16 вересня, 13:45
На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів
У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
15 вересня, 22:46
Тривалість польоту МіГ-31 становила близько чотирьох годин
Військові навчання над Баренцовим морем: Росія відпрацювала удари «Кинджалами» по НАТО
13 вересня, 21:40
Польща прийняти рішення про розгортання своїх солдатів поблизу східного кордону
Польща стягує 40 тис. військових до кордону з Білоруссю та РФ
11 вересня, 18:57
Франція та Німеччина пропонують посилити обмеження щодо третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції
Франція та Німеччина пропонують ввести санкції проти «Лукойлу»
8 вересня, 22:56
Путін організовує Україні оперативне оточення
Путін організовує Україні оперативне оточення
28 серпня, 18:47
Навчання «Захід» включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
25 серпня, 15:46

Економіка

Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT
Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT
Лідер Франції пояснив, чому Європа не може розморозити російські активи
Лідер Франції пояснив, чому Європа не може розморозити російські активи
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
ЄС може розморозити €550 млн для Угорщини, щоб уникнути блокування санкцій проти РФ
ЄС може розморозити €550 млн для Угорщини, щоб уникнути блокування санкцій проти РФ
Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua