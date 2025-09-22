Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT

На початок 2025 року «тіньовий флот» складався приблизно з 940 суден

Близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.

За оцінками S&P Global Market Intelligence, на початок 2025 року «тіньовий флот» складався приблизно з 940 суден – на 45% більше, ніж роком раніше. Більшість із них не мають належного страхування, регулярно змінюють прапори, подають фальшиві дані про місцеперебування та здійснюють перевантаження нафти в морі.

Середній вік цих суден – близько 20 років, тоді як загалом у світовому танкерному флоті – 13 років. Екологи попереджають, що експлуатація таких старих кораблів без страхування може спричинити масштабні екологічні катастрофи. Окрім нелегальних перевезень, деякі танкери підозрюються у причетності до диверсій проти підводних інфраструктурних об'єктів – трубопроводів та кабелів.

Міжнародна спільнота намагається реагувати на нову загрозу. Так, Євросоюз незабаром запровадить 19-й пакет санкцій. Він передбачає обмеження проти «тіньового флоту» та фінансових установ, пов’язаних з його діяльністю. У США також розроблено законопроєкт для посилення санкцій проти нелегальних перевезень російської нафти.

Нагадаємо, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Як відомо, світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року.