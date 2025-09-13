На окупованих територіях росіяни проводять пропагандистські «уроки мужності»

Під час «уроків мужності» дітям нав'язують ідею легітимності російської агресії

На тимчасово окупованих територіях російські бойовики проводять у школах так звані уроки мужності, мета яких – виправдати війну та свою присутність на українських землях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр Національного Спротиву (ЦНС).

Під час цих занять дітям нав'язують ідею легітимності російської агресії. За інформацією ЦНС, усі причетні до цієї пропаганди вже встановлені.

«Особи цих псевдовчителів уже встановлені, їхня «педагогічна кар’єра» буде недовгою», – зазначили у Центрі.

Цей крок є частиною російської політики з індоктринації українського населення та маніпулювання дітьми.

Нагадаємо, в анексованому Криму спостерігається значне зменшення кількості дітей, які вступають до перших класів. У Севастополі, за даними Центру Національного Спротиву, станом на 25 серпня до шкіл записалися лише 4211 учнів. Про це повідомляє «Главком».

Для порівняння, у 2022 році кількість першокласників становила 6220, у 2023-му – 6105, а у 2024-му – близько 5000. Таким чином, за останні три роки кількість дітей, які йдуть до першого класу, зменшилася майже на третину.

До слова, Росія разом із Китаєм планують створити освітній анклав на тимчасово окупованій Луганщині. Там мають відкрити школу на 300 місць для дітей із КНР, а в майбутньому – розширити проєкт, інтегрувавши китайських студентів та бізнес. Як повідомляє NV із посиланням на дані Східної правозахисної групи, китайські структури вже зареєстрували юридичну особу та шукають приміщення під навчальний центр через Російський фонд розвитку території, передає «Главком».

За словами окупаційного функціонера Олега Коваля, у КНР старша школа є платною, тому деякі китайські батьки шукають дешевші альтернативи за кордоном. Росіяни ж пропонують окуповані території України як майданчик для навчання.

Як відомо, влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Financial Times.