Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1305-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Григорівка, Лук’янівське, Степногірськ, Степове, Залізничне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління безпілотних літальних апаратів, три артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 2

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 3

За добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 5

В районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки, противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 6

Зафіксовано три боєзіткнення, загарбник атакував у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 9

Ворог 33 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 10

Ворог двічі наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року фото 11

Ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1305-й день повномасштабної війни в Україні.

