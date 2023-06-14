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«Європейська солідарність» ініціює зміни до законів про олігархів і Конституційний суд

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Європейська солідарність» ініціює зміни до законів про олігархів і Конституційний суд
Народна депутатка підкреслила, що так званий антиолігархічний закон і закон про формування Конституційного суду монобільшість протягувала без висновку Венеційської комісії
фото: Європейська солідарність

Міжнародні партнери закликають повернути декларування чиновників

Висновок Венеційської комісії щодо антиолігархічного закону та закону про Конституційний Суд доводить, що влада під прикриттям євроінтеграції намагається використати інституції як інструменти для боротьби з опонентами. Про це заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час брифінгу. Вона нагадала, що Венеційська комісія закликала терміново привести ці закони у відповідність до європейських норм і стандартів.

Народна депутатка підкреслила, що так званий антиолігархічний закон і закон про формування Конституційного суду монобільшість протягувала без висновку Венеційської комісії, що зрештою призвело до численних зауважень і змін, які терміново потрібно внести.

«Є безвідповідальна позиція монобільшості, яка по суті ставить сьогодні під загрозу початок офіційних перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. Щодо антиолігархічного закону є розгромний висновок Венеційської комісії. Наша фракція наполягала, що боротьба з олігархами – це боротьба з монополістами, монополіями. Тут має бути посилення Антимонопольного комітету, а не створення «розстрільної трійки» у вигляді Ради національної безпеки та оборони, яка буде в ручному режимі кожного неугодного їй українця визначати олігархом», – зазначила вона.

Геращенко наголосила, що «Європейська Солідарність» готує зміни до цих законів, щоб привести їх у відповідність до європейських норм.

Також вона підкреслила, що у законі про Конституційний суд має бути передбачена система незалежного відбору кваліфікованих суддів, як це було зроблено при відборі суддів Вищого Антикорупційного Суду.

«Європейська Солідарність» зареєструвала зміни, на яких ми будемо наполягати, щоб не переголосовувати, не переписувати, не виглядати смішно в очах наших партнерів. Дорадча група експертів має бути сформована з семи представників – четверо з них мають складати ті кандидатури, які пропонуються нашими міжнародними партнерами, які мають відповідний досвід і повну незалежність», – сказала народна депутатка.

«Ми намагаємося обмежити цю групу експертів від впливу президента, його офісу, Верховної Ради і таке інше. Тому що зараз закон, який пропонують «Слуги» – це шість експертів, які повністю формуються Офісом президента, призначаються Президентом, парламентом, очевидно, що монобільшість буде тільки їх просувати», – додала вона.

«Має бути сім представників, які несуть повну відповідальність за тих кандидатів, яких вони рекомендують до розгляду як суддів Конституційного суду. І ніяких заступників, заступників заступників тут бути не може. Повинна бути абсолютно прозора процедура обрання суддів Конституційного Суду і цей суд має бути незалежним», – переконана Ірина Геращенко.

Співголова фракції також наголосила, що міжнародні партнери закликають повернути декларування чиновників: «Бачимо, скільки тут є зловживань. Наша команда активно працює в робочій групі по допрацюванню цього закону, враховуючи реалії часу. Тому що треба вирішити, що робити з людьми на окупованих територіях, чиновниками, які там залишаються. Є проблема з людьми, які втратили все майно. Ці питання мають бути вирішені на період воєнного часу, але декларування має повернутися», – говорить Геращенко.

Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко Конституційний суд

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