Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
Чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, понесуть відповідальність
Постійна Комісія Київради з питань охорони здоров’я і соціальної політики сьогодні збереться на термінове засідання і обговорить питання безпеки і доступу до укриттів у медичних закладах столиці. Про це повідомила Голова комісії, лідерка фракції «Європейська Солідарність» Марина Порошенко.
Вона наголосила, що Росія має відповісти за свої злочини проти українських дітей. Однак і чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, мають нести відповідальність. «Особливої уваги та покарання вимагає й бездіяльність наших посадовців, коли на другому році повномасштабної війни ми досі маємо випадки обмеженого доступу киян до укриттів, в результаті чого гинуть діти. Як депутат Київради та голова комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики не можу залишатися осторонь і вже скликала позачергове засідання Комісії щодо функціонування сховищ на території медичних закладів, а також вимагатиму від військово-цивільної адміністрації негайно розібратися з ганебними випадками зачинених бомбосховищ і не допускати подібного в майбутньому», – зазначила Порошенко.
Вона також нагадала, що сотні тисяч українських дітей через російську агресію стали вимушеними переселенцями і живуть за тисячі кілометрів від рідного дому, втратили близьких і рідних, власне житло. «Мільйони – щоночі прокидаються від вибухів російських ракет і годинами ховаються в укриттях. Це все – не просто порушення міжнародного права, а містить елементи злочину проти людяності», – зазначила Порошенко.
У той же час мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці.
«Щодо Деснянського району - у школі поруч, з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди. Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!», - зазначив очільник столиці.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.
Також до поліклініки в Деснянському районі, біля якої загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.
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