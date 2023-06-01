Головна Київ Новини
search button user button menu button

Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
Профільна комісія Київради на терміновому засіданні обговорить доступ до укриттів у медзакладах
фото: пресслужба «Європейськоїа Солідарністі»

Чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, понесуть відповідальність

Постійна Комісія Київради з питань охорони здоров’я і соціальної політики сьогодні збереться на термінове засідання і обговорить питання безпеки і доступу до укриттів у медичних закладах столиці. Про це повідомила Голова комісії, лідерка фракції «Європейська Солідарність» Марина Порошенко.

Вона наголосила, що Росія має відповісти за свої злочини проти українських дітей. Однак і чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, мають нести відповідальність. «Особливої уваги та покарання вимагає й бездіяльність наших посадовців, коли на другому році повномасштабної війни ми досі маємо випадки обмеженого доступу киян до укриттів, в результаті чого гинуть діти. Як депутат Київради та голова комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики не можу залишатися осторонь і вже скликала позачергове засідання Комісії щодо функціонування сховищ на території медичних закладів, а також вимагатиму від військово-цивільної адміністрації негайно розібратися з ганебними випадками зачинених бомбосховищ і не допускати подібного в майбутньому», – зазначила Порошенко.

Вона також нагадала, що сотні тисяч українських дітей через російську агресію стали вимушеними переселенцями і живуть за тисячі кілометрів від рідного дому, втратили близьких і рідних, власне житло. «Мільйони – щоночі прокидаються від вибухів російських ракет і годинами ховаються в укриттях. Це все – не просто порушення міжнародного права, а містить елементи злочину проти людяності», – зазначила Порошенко.

У той же час мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці.

«Щодо Деснянського району - у школі поруч, з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди. Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!», - зазначив очільник столиці.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.

Також до поліклініки в Деснянському районі, біля якої загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Читайте також:

Теги: дитина поранення влада Марина Порошенко укриття депутат Київрада Європейська солідарність росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Києві та області лунають вибухи
В Києві та області лунають вибухи
13 травня, 03:37
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
9 травня, 13:30
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
9 травня, 10:50
Фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю
Провокації у Лаврі. СБУ затримала одного з організаторів
24 травня, 12:07
МЗС України розкритикувало позицію Грузії
«Кремль буде в захваті». МЗС відреагувало на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ
16 травня, 18:06
УПЦ МП заявило, що їхні парафіяни відчувають себе росіянами
Представники РПЦ визнали: ніякої УПЦ ніколи не існувало, це фейк (відео)
16 травня, 21:21
Окупанти не змогли зізнатися росіянам, що українські системи ППО впоралися з масованою ракетною атакою
Міноборони РФ прокоментувало свій провал із «Кинджалами»
16 травня, 13:13
Путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян
Путінські війська не готові до опору: партизани повідомили результати операції на Бєлгородщині
24 травня, 20:39
На оприлюднених кадрах південно-західні околиці Бахмута.
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
23 травня, 14:41

Новини

Трагедія біля поліклініки у Києві: Кличко повідомив нові деталі (фото)
Трагедія біля поліклініки у Києві: Кличко повідомив нові деталі (фото)
Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
Поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди
Поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди
Росіяни вбили дев’ятирічну дівчинку та її маму: що відомо про загиблих у Києві (фото)
Росіяни вбили дев’ятирічну дівчинку та її маму: що відомо про загиблих у Києві (фото)
Кличко скасував у столиці усі заходи до Дня захисту дітей
Кличко скасував у столиці усі заходи до Дня захисту дітей
Чому двері до укриття поліклініки були зачиненими? Відповідь директора медзакладу
Чому двері до укриття поліклініки були зачиненими? Відповідь директора медзакладу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи
19K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
19K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
9268
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
6738
Влада повідомила про падіння уламків ворожих цілей у Києві, є загиблий і поранені

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту