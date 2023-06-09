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Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення
Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з РФ такою, що загрожує національній безпеці

Сьогодні, 9 червня, Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату у Київській області. Про рішення Київоблради стало відомо з повідомлення депутата облради Київщини Романа Титикала за підсумками засідання ради 9 червня 2023 року.

«Сьогодні Київська обласна рада підтримала проєкт рішення фракції Європейська Солідарність Київщини щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату! Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією) такою, що порушує державні інтереси та загрожує національній безпеці», – йдеться в повідомленні.

Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення фото 1
Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення фото 2

Ініціатори рішення (фракція «Європейська солідарність») вважають, що на території України «не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини».

Враховуючи цю позицію, «Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП».

Нагадаємо, українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП.

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Теги: церква Європейська солідарність фракція УПЦ МП

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