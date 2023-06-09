Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення

Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з РФ такою, що загрожує національній безпеці

Сьогодні, 9 червня, Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату у Київській області. Про рішення Київоблради стало відомо з повідомлення депутата облради Київщини Романа Титикала за підсумками засідання ради 9 червня 2023 року.

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«Сьогодні Київська обласна рада підтримала проєкт рішення фракції Європейська Солідарність Київщини щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату! Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією) такою, що порушує державні інтереси та загрожує національній безпеці», – йдеться в повідомленні.

Ініціатори рішення (фракція «Європейська солідарність») вважають, що на території України «не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини».

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Враховуючи цю позицію, «Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП».

Нагадаємо, українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП.