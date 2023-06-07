Порошенки відправили перший гуманітарний вантаж на Херсонщину

Підйом води погіршує епідеміологічну ситуацію, тому необхідні засоби і техніка для знезараження

Херсонщина після підриву росіянами Каховської ГЕС потерпає від затоплення. Людям, які рятуються із районів, залитих водою, потрібно все – від продуктів харчування до техніки для знезараження. Марина Порошенко з активістами «Солідарної Молоді» вже відправила машину з медикаментами, питною водою, засобами гігієни та дитячим харчуванням.

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Петро Порошенко телефоном зв’язався із херсонською активісткою ГО «Справа Громад», волонтеркою Оксаною Погомій. На найближчі дні на південь готують великий гуманітарний вантаж, каже п‘ятий президент.

«Я сьогодні спілкувалася з місцевою владою, розумію, що потрібна буде вода, якомога більше. Тому що у нашому місті вже з завтрашнього дня вода буде по годинам, і ми будемо викручуватися, але у нас будуть райони, де води взагалі не буде, тому що все затоплене, підтоплене», – розповідає волонтерка про ситуацію у Херсоні.

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«Ми вантажимо цілу велику фуру води, 20-тонну. І веземо бутильовану воду, яка може бути роздана через наші склади, через центри допомоги. Друга позиція – це чоботи. Ми знайшли півтисячі чобіт. 300 чоловічих, більше 200 жіночих. І зараз усе, що буде на складах, рибальські чоботи як комбінезон, в якому можна виконувати рятувальні роботи. Це саме те, що ви попросили», – повідомив Порошенко. П’ятий президент також говорить, що на Херсонщину планують передати системи хімічної водоочистки – їх вже замовили.

«Як тоді ми співпрацювали по системі хімводоочистки для Миколаєва і для Херсона, але це потребує двох-трьох тижнів на виробництво систем хімводоочистки для того, щоб забезпечити водою», – пояснює Порошенко.

«Ми знайшли бензинові мотопомпи для відкачування брудної води, а також генератори, в основному 3-х кіловатні. В умовах дефіциту енергопостачання ми готові будемо доставити їх на цьому тижні», – зазначає Порошенко.

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«Помпи дуже потрібні, тому що як почне спадати вода, треба буде відкачувати. Дуже просили ці мотопомпи», – зазначає Погомій.

Також у регіон передадуть корм для домашніх тварин – котів та собак. «Ми купуємо майже тонну корму для собак і котів, можна знайти організації, добровольців, які займаються тваринами», – говорить Порошенко.

Оксана Погомій також розповіла, що в регіоні потрібна сироватка від зміїних укусів, оскільки після затоплення отруйні плазуни з’явилися у місті, і це небезпечно для людей: «я вважаю, про це треба думати вже зараз, у нас з’явилося дуже багато отруйних гадюк. А сироватка навряд чи у нас є. Її ніколи не було, а зараз вони прямо в місті. Мені сьогодні світлини прислали. Ця проблема буде, не будемо знати, що робити».

Крім того, підйом води погіршує епідеміологічну ситуацію, тому необхідні засоби і техніка для знезараження. «Зараз через це підтоплення, на жаль, на деякі кладовища, скотомогильники підійшла вода, все плаває. Тому нам буде треба для очищення води машина, котра буде з вулиці це все змивати», – пояснює Оксана Погомій.

«Я звернуся до ДСНС, можливо вони мають готову машину і тоді передислокуємо, і якщо буде потрібна допомога в тому числі з санітарно-гігієнічними засобами, дезінфекції, ми теж в робочому порядку це обговоримо», – говорить Порошенко.

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Також у Херсон передадуть пічку для волонтерської пекарні замість знищеної під час російського обстрілу. Це дозволить збільшити виробництво безкоштовного хліба, який дуже потрібен. «Сьогодні ми повезли хліб на блокпости, але віддали по дорозі ще й тим, хто зараз готує людям, і тим, кого перевозять із затоплених районів», – розповідає волонтерка.

Порошенко наголошує: те, що сталося з Каховською ГЕС, трагедія для всієї України, і тільки разом ми можемо подолати її наслідки. «Ми з вами, ви з нами, ми разом рухаємося до перемоги», – переконаний Петро Порошенко.

«Ми дуже вдячні за допомогу. Психологічно набагато легше, коли ти розумієш, що тебе підтримують», – каже Оксана Погомій.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).

Крім того, стало відомо коли очікується критично високий рівень води.

До того ж російські окупанти визнали, що це вони підірвали Каховську ГЕС (відео).