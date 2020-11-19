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    Новини

    Одну із вулиць Оболоні перекриють на два дні (схема об’їзду)

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    На вул. Автозаводській оновлюють покриття - Одну із вулиць Оболоні перекриють на два дні (схема об’їзду)
    На вул. Автозаводській оновлюють покриття
    Фото ілюстративне

    На вулиці Автозаводській завершується середній ремонт

    Із 08:00 21 листопада до 17:00 22 листопада на вул. Автозаводській в Оболонському районі Києва перекриють рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На вулиці Автозаводській завершується середній ремонт. Оновлюють покриття на частині між вул. Полярною і вул. Дубовицькою. На вихідних за сприятливих погодних умов ремонт мають завершити.

    Під час робіт рух на частині вул. Автозаводської буде перекрито. Схема об’їзду:

    • вул. Полярна – вул. Вишгородська – вул. Дубовицька – вул. Автозаводська.

    Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, із 23:00 20 листопада до 06:00 23 листопада буде частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мосту.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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