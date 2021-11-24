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    Кабмін погодив виключення двох колишніх кримських депутатів зі списків РНБО

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    Колишні депутати Верховної Ради Автономної республіки Крим виграли суд щодо санкцій РНБО&nbsp; - Кабмін погодив виключення двох колишніх кримських депутатів зі списків РНБО
    Колишні депутати Верховної Ради Автономної республіки Крим виграли суд щодо санкцій РНБО 
    фото: ТСН

    Санкції передбачали блокування активів, запобігання виведенню капіталу за кордон та інші законні обмеження

    Кабмін погодив виключення з санкційного списку колишніх кримських депутатів Сергія Вергеля та Сергія Заяця, на виконання постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від червня 2021 року. Тепер рішення має прийняти Рада нацбезпеки України.

    Відповідне розпорядження уряд схвалив без обговорення під засідання 24 листопада.

    «У зв’язку набранням законної сили постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 червня 2021 року N640/7408/20 та від 29 червня 2021 року N640/7728/20 схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо внесення у додаток 1 до рішення РНБО від 21 червня 2018 року «Про застосування внесення змін до персональних спеціальних економічних інших обмежувальних заходів (санкцій)», ...таких змін: позицію 1590 виключити, позицію 1601 виключити», – йдеться у документі.

    Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО про внесення відповідних змін до санкційного списку доручено поінформувати компетентні органи країн ЄС, США та інших держав з метою розгляду ними питання щодо вжиття аналогічних заходів.

    Як зазначається в додатку 1 до рішення РНБО від 21 червня 2018 року, персональні санкції у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та інших встановлених законом обмежувальних заходів, були накладені на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим шостого скликання Сергія Олександровича Вергеля та Сергія Анатолійовича Заяця безстроково.

    Нагадаємо, що 24 листопада посли ЄС погодилися зняти санкції з міністра часів Януковича. Зараз у санкційному списку ЄС залишилося всього сім осіб з оточення Януковича.

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    Теги: Кабмін Крим суд РНБО санкції депутат окуповані території уряд
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    Кабмін погодив виключення двох колишніх кримських депутатів зі списків РНБО