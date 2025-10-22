Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей

Зозуля очолила Державну службу України у справах дітей

Кабмін призначив Валентину Зозулю Валентину головою Державної служби України у справах дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

«Призначити Зозулю Валентину Олександрівну головою Державної служби України у справах дітей з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у розпорядженні.

Згідно з останньою декларацією Зозулі, вона працювала заступницею директора державного підприємства «Український національний центр розбудови миру».

Нагадаємо, 3 жовтня Кабінет міністрів звільнив Петра Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей. Він був призначений 8 березня 2024 року. До призначення Добромільський працював заступником голови Закарпатської ОДА. Курував напрямки соціального захисту, пенсійного забезпечення, сімейної політики, протидії торгівлі людьми, міграції населення та архівної справи.