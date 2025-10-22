Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей
Зозуля працювала заступницею директора державного підприємства «Український національний центр розбудови миру»
фото: nib.gov.ua

Зозуля очолила Державну службу України у справах дітей

Кабмін призначив Валентину Зозулю Валентину головою Державної служби України у справах дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

«Призначити Зозулю Валентину Олександрівну головою Державної служби України у справах дітей з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у розпорядженні.

Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей фото 1

Згідно з останньою декларацією Зозулі, вона працювала заступницею директора державного підприємства «Український національний центр розбудови миру».

Нагадаємо, 3 жовтня Кабінет міністрів звільнив Петра Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей. Він був призначений 8 березня 2024 року. До призначення Добромільський працював заступником голови Закарпатської ОДА. Курував напрямки соціального захисту, пенсійного забезпечення, сімейної політики, протидії торгівлі людьми, міграції населення та архівної справи.

Теги: діти Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти приїжджатимуть до Литви разом із батьками чи опікунами
Литва надаватиме медичну та психологічну допомогу депортованим українським дітям
23 вересня, 02:38
Росіяни перевіряють телефони школярів на окупованих територіях
На окупованих територіях школярів позбавляють доступу до YouTube і VPN
25 вересня, 09:06
Раніше посадовець виконував обовʼязки очільника Закарпатської ОДА
Уряд звільнив очільника Державної служби у справах дітей
3 жовтня, 21:41
За словами премʼєрки, рішення було ухвалено на запит виробників
Кабмін обмежив доступ до даних про оборонні підприємства
3 жовтня, 22:07
Поліцейські затримали кермувальника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
В Обухові мікроавтобус збив двох підлітків, що йшли тротуаром
30 вересня, 15:26
Меланія Трамп, вона мала відкритий канал комунікації з Путіним
Викрадення українських дітей РФ. Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист
10 жовтня, 19:12
Влада намагатиметься макимально відстрочити початок опалювального сезону
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
11 жовтня, 20:53
У Донецьку функціонує кадетський корпус імені ліквідованого ватажка «ДНР» Захарченка
Фабрики юних солдатів для Росії Життя в окупації
15 жовтня, 15:10
Першого вересня, та й в інші дні на класних годинах, школярів змушують слухати лекції від так званих героїв СВО
Окупована Донеччина: дітей зі школи вчать «померти за батьківщину, Росію і російський Донбас»
Вчора, 14:00

Політика

Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей
Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей
У керівництві Національного військового меморіального кладовища може з'явитися військовий
У керівництві Національного військового меморіального кладовища може з'явитися військовий
Великобританія призначила нового посла в Україні
Великобританія призначила нового посла в Україні
Зеленський розповів про результати візиту до Норвергії
Зеленський розповів про результати візиту до Норвергії
Зеленський прибув до Королівства Швеція
Зеленський прибув до Королівства Швеція
Президент України та перша леді прибули в Норвегію
Президент України та перша леді прибули в Норвегію

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua