Уряд звільнив очільника Державної служби у справах дітей

Уряд звільнив очільника Державної служби у справах дітей
Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема звільнивши Петра Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Крім того, уряд призначив Артема Рибченка заступником Міністра розвитку громад та територій України, а також погодив призначення Володимира Бабаніна заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Також було звільнено Вадима Решетняка з посади заступника голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 8 березня 2024 року призначив Добромільського керівником Державної служби у справах дітей. До призначення Добромільський працював заступником голови Закарпатської ОДА. Курував напрямки соціального захисту, пенсійного забезпечення, сімейної політики, протидії торгівлі людьми, міграції населення та архівної справи.

З 2005 по 2021 рік Добромільський працював на керівних посадах в Іршавській РДА, був депутатом Іршавської районної ради V і VI скликань. У 2015 році був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VII, а згодом і VIII скликання.

Як відомо, у 2022 році Кабінет міністрів утворив Державну службу у справах дітей, яка забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

