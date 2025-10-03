Головна Гроші Бізнес
Кабмін обмежив доступ до даних про оборонні підприємства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами премʼєрки, рішення було ухвалено на запит виробників
фото: Telegram/Юлія Свириденко

Дані про підприємства оборонно-промислового комплексу України буде приховано із публічних агрегаторів

Уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу з публічних реєстрів, зокрема про їхнє розташування та виробничі потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Як зазначила премʼєрка, рішення було ухвалено на запит виробників. Відтепер дані приховуватимуть із публічних агрегаторів, щоб будь-хто не мав до них доступу.

«Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії – ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним», – каже вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч на потреби вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) вже залучено $43 млрд. Ці кошти надходять від міжнародних партнерів і спрямовані безпосередньо на підтримку та розвиток українського військового виробництва.

Як повідомлялося, вже 25 закордонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні. За словами міністра оборони, кожен виробник тісно співпрацює з українським урядом. 

До слова, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.

