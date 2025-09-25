На окупованих територіях школярів позбавляють доступу до YouTube і VPN

Окупаційна влада контролює гаджети учнів, намагаючись ізолювати дітей від незалежних джерел інформації та сучасного контенту

На тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Центру національного опору.

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей.

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».

Особлива увага приділяється встановленим додаткам, які дозволяють отримувати інформацію з незалежних джерел або слухати сучасний контент. Росіяни намагаються сформувати закритий інформаційний простір і замінити його кремлівською пропагандою, обмежуючи доступ школярів до зовнішнього світу.

Таким чином окупанти прагнуть не лише контролювати дітей у момент навчання, а й закріпити вплив на майбутні покоління, позбавляючи їх можливості критично оцінювати інформацію та обирати джерела знань самостійно.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення тисячі українських дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Ще 11 українських дітей віком від 10 до 17 років повернулися додому 19 липня з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Деякі з них тривалий час не мали контакту з родиною, а процес повернення ускладнювався бюрократією та тиском місцевих органів опіки. Про це повідомила радниця керівника Офісу президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Як зазначила Зарівна, процес повернення виявився надзвичайно складним. Опіка в РФ чинила тиск, затягувала процес і навіть змушувала дітей змінювати свою позицію. Цей кейс вимагав понад року постійної та дуже непростої роботи.

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.