Литва надаватиме медичну та психологічну допомогу депортованим українським дітям

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Литва надаватиме медичну та психологічну допомогу депортованим українським дітям
Діти приїжджатимуть до Литви разом із батьками чи опікунами
фото: Українське радіо

Українські діти проходитимуть реабілітацію в медичних закладах Литви, де їм нададуть рухову, дихальну та психологічну допомогу, щоб подолати наслідки депортації в Росію

Литва висловила готовність надавати медичну та психіатричну допомогу українським дітям, яких примусово вивозили до Росії, а потім повернули в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.lt.

Радник міністра охорони здоров'я Литви Скірмантас Крункайтіс повідомив, що зараз вирішується питання, коли саме діти зможуть приїхати.

Діти проходитимуть реабілітацію в медичних закладах Литви, де їм нададуть рухову, дихальну та психологічну допомогу, щоб подолати наслідки депортації. Вони приїжджатимуть до Литви разом із батьками чи опікунами. Проживання та харчування для них буде оплачене.

За попередніми планами, щомісяця прийматимуть близько 15-20 дітей, що становить приблизно 150 осіб на рік. На реалізацію програми потрібно близько €400 тис. на рік. У 2025 році частину витрат покриють за рахунок позикових коштів, а в майбутньому планують залучати фінансування з Євросоюзу або інших джерел.

Як повідомлялося, Литва відкрила першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати, збирати та програмувати дрони. Школа розташована в місті Таураге, лише за 20 км від російського анклаву Калінінград. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як заявив заступник міністра оборони Томаш Годляускас, ця ініціатива є частиною стратегії з нарощування військового оборонного потенціалу.

«Все зводиться до розбудови військового оборонного потенціалу, до чого Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з Росією та Білоруссю», – сказав Томаш Годляускас.

Нагадаємо, Литва відкриє дев'ять центрів навчання управління дронами в рамках захисту від потенційних загроз, де навчатимуть, зокрема, дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд заявив, що в рамках спільної ініціативи міністерств оборони та освіти у підготовці братимуть участь понад 22 000 осіб, включаючи школярів у віці від восьми до десяти років. Вони навчатимуться збирати дрони та керувати ними. Учні середніх шкіл також проєктуватимуть та виготовлятимуть деталі для безпілотників.

